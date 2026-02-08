Рейтинг@Mail.ru
21:06 08.02.2026 (обновлено: 21:33 08.02.2026)
Лавров предупредил Европу о последствиях нападения на Россию
Лавров предупредил Европу о последствиях нападения на Россию
Москва ответит всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 08.02.2026
в мире, россия, европа, москва, сергей лавров
В мире, Россия, Европа, Москва, Сергей Лавров
Лавров предупредил Европу о последствиях нападения на Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Москва ответит всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Если вдруг Европа свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент сказал: это будет не специальная военная операция с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет", — сказал он в интервью каналу НТВ.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Пентагон объяснил Европе главную вещь про русских
26 января, 08:00
 
Заголовок открываемого материала