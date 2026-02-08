Россия не собирается нападать на Европу, заявил Лавров

https://ria.ru/20260208/lavrov-2073069707.html
Россия ведет на Украине специальную военную операцию и нападать на Европу не собирается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T21:03:00+03:00
2026-02-08T21:03:00+03:00
2026-02-08T21:09:00+03:00
