Лавров обсудил с главой МИД Омана ситуацию вокруг Ирана
19:23 08.02.2026 (обновлено: 20:15 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/lavrov-2073059440.html
Лавров обсудил с главой МИД Омана ситуацию вокруг Ирана
Лавров обсудил с главой МИД Омана ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 08.02.2026
Лавров обсудил с главой МИД Омана ситуацию вокруг Ирана
Глава МИД Сергей Лавров во время телефонного разговора обсудил с оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди ситуацию вокруг Ирана. РИА Новости, 08.02.2026
иран
оман
сша
сергей лавров
в мире
бадр аль-бусаиди
маскат (город)
РИА Новости
Новости
Лавров обсудил с главой МИД Омана ситуацию вокруг Ирана

Лавров обсудил с главой МИД Омана аль-Бусаиди ситуацию вокруг Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров во время телефонного разговора обсудил с оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди ситуацию вокруг Ирана.
"Проведен обмен мнениями <...> в контексте прошедшего на днях в Маскате раунда непрямых переговоров между иранскими и американскими представителями при оманском посредничестве. Было выражено общее мнение о необходимости содействовать продолжению переговорного процесса с целью поиска общеприемлемых договоренностей", — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
29 января, 08:00
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
29 января, 08:00
Лавров также высоко оценил предпринимаемые в этом направлении усилия руководства Омана.
В пятницу в Маскате завершились переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной тематике. По данным агентства Fars, стороны, вероятно, договорились продолжить дипломатический процесс. Это была первая встреча после ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций.
"Все решится за неделю". Что задумал Трамп на Ближнем Востоке
30 января, 08:00
"Все решится за неделю". Что задумал Трамп на Ближнем Востоке
30 января, 08:00

Обострение отношений между странами

В конце января президент Дональд Трамп сообщил, что Штаты перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.

По данным New York Times, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике
28 января, 08:00
Со своей стороны, иранские власти призывали возобновить диалог по ядерной тематике на принципах равенства и взаимоуважения.
Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
 
ИранОманСШАСергей ЛавровВ миреБадр Аль-БусаидиМаскат (город)
 
 
