Лавров обсудил с главой МИД Омана ситуацию вокруг Ирана

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров во время телефонного разговора обсудил с оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди ситуацию вокруг Ирана.
"Проведен обмен мнениями <...> в контексте прошедшего на днях в Маскате раунда непрямых переговоров между иранскими и американскими представителями при оманском посредничестве. Было выражено общее мнение о необходимости содействовать продолжению переговорного процесса с целью поиска общеприемлемых договоренностей", — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
В пятницу в Маскате завершились переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной тематике. По данным агентства Fars, стороны, вероятно, договорились продолжить дипломатический процесс. Это была первая встреча после ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций.
Обострение отношений между странами
В конце января президент Дональд Трамп сообщил, что Штаты перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.
По данным New York Times, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.
Со своей стороны, иранские власти призывали возобновить диалог по ядерной тематике на принципах равенства и взаимоуважения.
Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
