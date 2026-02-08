Рейтинг@Mail.ru
На юго-востоке Франции двое лыжников погибли из-за схода лавины
14:55 08.02.2026 (обновлено: 15:21 08.02.2026)
На юго-востоке Франции двое лыжников погибли из-за схода лавины
На юго-востоке Франции двое лыжников погибли из-за схода лавины - РИА Новости, 08.02.2026
На юго-востоке Франции двое лыжников погибли из-за схода лавины
Двое лыжников погибли в результате схода лавины в департаменте Верхние Альпы на юго-востоке Франции, сообщает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T14:55:00+03:00
2026-02-08T15:21:00+03:00
в мире
франция
франция
в мире, франция
В мире, Франция
На юго-востоке Франции двое лыжников погибли из-за схода лавины

AFP: сход лавины на юго-востоке Франции привел к гибели двух лыжников

CC BY-SA 2.0 / Patrick Nouhailler / Avoriaz ResortФранцузские Альпы
Французские Альпы - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
CC BY-SA 2.0 / Patrick Nouhailler / Avoriaz Resort
Французские Альпы. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Двое лыжников погибли в результате схода лавины в департаменте Верхние Альпы на юго-востоке Франции, сообщает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру города Гап.
"В субботу днем, 7 февраля, в результате схода лавины в (коммуне – ред.) Сен-Веран, в департаменте Верхние Альпы, погибли два лыжника", - говорится в материале.
По данным спасательной службы департамента, сход лавины произошел примерно в 15.00 по местному времени (около 17.00 по московскому времени). Прокурор города Гап Марион Лозакмер заявила, что сход произошел на северном склоне горы Тет-де-Лонже, высота которой составляет 3146 метров, говорится в сообщении.
Прокурор также сообщила, что погибшие лыжники 1991 и 1997 годов рождения входили в группу из четырех туристов, которые катались вне горнолыжной трассы без присмотра. Двое других лыжников не пострадали, говорится в материале.
Французские Альпы - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Все было намного хуже": немецкий сноубордист попал под лавину в Альпах
1 февраля, 22:08
 
В миреФранция
 
 
