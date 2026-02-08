https://ria.ru/20260208/lavina-2073016342.html
На юго-востоке Франции двое лыжников погибли из-за схода лавины
На юго-востоке Франции двое лыжников погибли из-за схода лавины
На юго-востоке Франции двое лыжников погибли из-за схода лавины
Двое лыжников погибли в результате схода лавины в департаменте Верхние Альпы на юго-востоке Франции, сообщает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 08.02.2026
франция
Новости
На юго-востоке Франции двое лыжников погибли из-за схода лавины
AFP: сход лавины на юго-востоке Франции привел к гибели двух лыжников
ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Двое лыжников погибли в результате схода лавины в департаменте Верхние Альпы на юго-востоке Франции, сообщает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру города Гап.
"В субботу днем, 7 февраля, в результате схода лавины в (коммуне – ред.) Сен-Веран, в департаменте Верхние Альпы, погибли два лыжника", - говорится в материале.
По данным спасательной службы департамента, сход лавины произошел примерно в 15.00 по местному времени (около 17.00 по московскому времени). Прокурор города Гап Марион Лозакмер заявила, что сход произошел на северном склоне горы Тет-де-Лонже, высота которой составляет 3146 метров, говорится в сообщении.
Прокурор также сообщила, что погибшие лыжники 1991 и 1997 годов рождения входили в группу из четырех туристов, которые катались вне горнолыжной трассы без присмотра. Двое других лыжников не пострадали, говорится в материале.