В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщает оперштаб регионального правительства. РИА Новости, 08.02.2026
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
