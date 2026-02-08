https://ria.ru/20260208/kuba-2073019212.html
На Кубе произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Кубы, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T15:25:00+03:00
в мире
куба
гуантанамо (город)
в мире, куба, гуантанамо (город)
