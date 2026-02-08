В Крыму спасатели эвакуировали трех людей из машины, упавшей в обрыв

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Сотрудники подразделения "Крым-Спас" смогли ночью в тумане в течение часа обнаружить и помочь трем пострадавшим, машина которых упала в обрыв глубиной 200 метров с Долгоруковской яйлы в Крыму, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Сигнал о происшествии поступил в 20.15 мск субботы. Очевидцы сообщили, что автомобиль "УАЗ" упал со скалы на склоне Долгоруковской яйлы, глубина падения - около 200 метров. В автомобиле находились двое взрослых и один несовершеннолетний. Очевидцы смогли передать несовершеннолетнего пострадавшего медикам для оказания помощи.