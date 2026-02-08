Коллекторы рассказали россиянам, как не стать жертвой "черного" кредитора

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россияне при оформлении займа в любой финансовой организации должны сначала проверить ее наличие в реестре Банка России, чтобы не стать жертвой нелегальных кредиторов, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"К сожалению, проблема нелегального рынка есть везде, поэтому россиянам стоит знать основное правило, как себя обезопасить от общения с теми, кто работает вне закона. При обращении в любую финансовую организацию за ссудой проверить её наличие в реестре Банка России - это основной гарант безопасности", - отметили в ассоциации.

Там добавили, что если не удалось найти компанию в реестрах, то обращаться категорически в нее не стоит во избежании различного уровня рисков, в том числе и при взыскании.

"Если мы говорим уже о процессе взыскания, то правило аналогичное - запоминаем при контактировании по вопросу долга наименование организации, проверяем в реестре ФССП её наличие. А также обязательно проверьте компанию в реестре Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств ", - порекомендовали в организации.

Там добавили, что лишь состоящие в НАПКА лица в обязательном порядке соблюдают кодекс профессиональной этики, стандарты цессии, а также регулярно проходят специальные процедуры внутреннего контроля, включая выездные проверки контрольного комитета ассоциации.