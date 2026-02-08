Рейтинг@Mail.ru
Коллекторы рассказали россиянам, как не стать жертвой "черного" кредитора - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:48 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/kreditor-2072958507.html
Коллекторы рассказали россиянам, как не стать жертвой "черного" кредитора
Коллекторы рассказали россиянам, как не стать жертвой "черного" кредитора - РИА Новости, 08.02.2026
Коллекторы рассказали россиянам, как не стать жертвой "черного" кредитора
Россияне при оформлении займа в любой финансовой организации должны сначала проверить ее наличие в реестре Банка России, чтобы не стать жертвой нелегальных... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T05:48:00+03:00
2026-02-08T05:48:00+03:00
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770376000_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_9e8276d053cbd1a660e524d206cf744e.jpg
https://ria.ru/20250807/dolgi-2033966441.html
https://ria.ru/20250523/gosduma-2018611409.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770376000_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_199c8ac08d75207f4b9c9e23485cee79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств, общество
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств, Общество
Коллекторы рассказали россиянам, как не стать жертвой "черного" кредитора

РИА Новости: коллекторы посоветовали проверять наличие кредитора в реестре ЦБ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкОбъявление о кредитах на улице в Москве
Объявление о кредитах на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Объявление о кредитах на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россияне при оформлении займа в любой финансовой организации должны сначала проверить ее наличие в реестре Банка России, чтобы не стать жертвой нелегальных кредиторов, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"К сожалению, проблема нелегального рынка есть везде, поэтому россиянам стоит знать основное правило, как себя обезопасить от общения с теми, кто работает вне закона. При обращении в любую финансовую организацию за ссудой проверить её наличие в реестре Банка России - это основной гарант безопасности", - отметили в ассоциации.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В ГД внесли проект о запрете МФО передавать коллекторам долги с просрочкой
7 августа 2025, 16:01
Там добавили, что если не удалось найти компанию в реестрах, то обращаться категорически в нее не стоит во избежании различного уровня рисков, в том числе и при взыскании.
"Если мы говорим уже о процессе взыскания, то правило аналогичное - запоминаем при контактировании по вопросу долга наименование организации, проверяем в реестре ФССП её наличие. А также обязательно проверьте компанию в реестре Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств", - порекомендовали в организации.
Там добавили, что лишь состоящие в НАПКА лица в обязательном порядке соблюдают кодекс профессиональной этики, стандарты цессии, а также регулярно проходят специальные процедуры внутреннего контроля, включая выездные проверки контрольного комитета ассоциации.
"Благодаря этим мерам обеспечивается повышенный уровень защиты прав должников по вопросам урегулирования просроченной задолженности. Это безусловно позволяет снизить риски взаимодействия с мошенниками", - заключили в ассоциации.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Госдуме предложили изменить порядок взыскания задолженностей
23 мая 2025, 11:29
 
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентствОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала