Космонавт Федяев сварил коллегам борщ перед стартом на МКС
23:12 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/kosmonavt-2073080846.html
Космонавт Федяев сварил коллегам борщ перед стартом на МКС
Космонавт Федяев сварил коллегам борщ перед стартом на МКС - РИА Новости, 08.02.2026
Космонавт Федяев сварил коллегам борщ перед стартом на МКС
Российский космонавт Андрей Федяев рассказал, что перед стартом на МКС сварил коллегам по миссии Crew-12 борщ; те поделились, что остались в восторге. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T23:12:00+03:00
2026-02-08T23:12:00+03:00
https://ria.ru/20260206/kosmos-2072622067.html
https://ria.ru/20251226/fedjaev-2064789911.html
НАСА, Роскосмос, Европейское космическое агентство, Джессика Меир
Космонавт Федяев сварил коллегам борщ перед стартом на МКС

Космонавт Федяев сварил коллегам борщ перед стартом миссии Crew-12

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКосмонавт Андрей Федяев
Космонавт Андрей Федяев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Космонавт Андрей Федяев. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – РИА Новости. Российский космонавт Андрей Федяев рассказал, что перед стартом на МКС сварил коллегам по миссии Crew-12 борщ; те поделились, что остались в восторге.
"Сегодня я приготовил традиционное русское блюдо - борщ", - сказал Федяев на пресс-конференции.
Макет космического аппарата серии Бион-М - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В РАН назвали сроки запуска российской космической миссии "Бион‑М" №3
6 февраля, 10:27
"Я приготовил его для своей команды, для тех, кто нас поддерживает", - продолжил он.
Коллеги Федяева по космической миссии Джессика Меир и Софи Адено оценили борщ в исполнении россиянина.
"Очень вкусно", - сказали обе.
Ранее НАСА объявило, что самой ранней возможной датой для запуска миссии Crew-12 на космическом корабле SpaceX Dragon к МКС является 11 февраля.
В экипаж Crew-12 входят астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев.
Космонавт Андрей Федяев на экзаменационной комплексной тренировке на тренажерах российского сегмента МКС перед вторым космическим полетом в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. 26 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Космонавт Федяев заявил, что хотел бы слетать и на российском "Союзе"
26 декабря 2025, 10:28
 
