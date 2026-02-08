Южнокорейский бизнес сдал позиции на российском рынке, заявил посол

СЕУЛ, 8 фев — РИА Новости. Южнокорейский бизнес утратил лидирующие позиции на российском рынке, уступив конкурентам, в результате экспортных ограничений, введенных правительством Республики Корея, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Георгий Зиновьев.

По словам дипломата, правительство республики ввело меры экспортного контроля, включающие 1402 товарные позиции, что привело к уходу южнокорейских компаний с российского рынка товаров, услуг и инфраструктурных проектов.

"В результате... местный (южнокорейский - ред.) бизнес лишился прямого доступа к емкому российскому рынку товаров, услуг и инфраструктурных проектов, оставил налаженную производственно-сбытовую сеть, и, как следствие, утратил лидирующие позиции на профильных направлениях, в итоге уступив их конкурентам", — сказал Зиновьев

Он отметил, что на фоне введенных ограничений были поставлены на паузу, а затем прекращены перспективные совместные проекты в ряде отраслей экономики, что существенно сузило возможности двустороннего экономического взаимодействия.

"Была также прекращена производственно-технологическая кооперация в сфере судостроения с объемом твердых заказов в несколько миллиардов долларов США", - добавил Зиновьев.

Посол также указал на значительное сокращение объемов торговли между двумя странами. По данным российской таможенной статистики, в 2022–2025 годах двусторонний товарооборот снизился почти на 50% — с 21,139 миллиарда долларов до 10,939 миллиарда долларов. При этом, по его словам, российский экспорт в Республику Корея сократился более чем наполовину – на 53,4% с 14,808 миллиарда долларов до 6,895 миллиарда долларов, а импорт из Южной Кореи – на 36,1% с 6,331 миллиарда долларов до 4,044 миллиарда долларов.

Вместе с тем, подчеркнул дипломат, несмотря на падение показателей, торговые связи между Россией и Южной Кореей в ряде сфер остаются.