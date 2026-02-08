Рейтинг@Mail.ru
Южнокорейский бизнес сдал позиции на российском рынке, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2026
21:11 08.02.2026
Южнокорейский бизнес сдал позиции на российском рынке, заявил посол
Южнокорейский бизнес сдал позиции на российском рынке, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2026
Южнокорейский бизнес сдал позиции на российском рынке, заявил посол
Южнокорейский бизнес утратил лидирующие позиции на российском рынке, уступив конкурентам, в результате экспортных ограничений, введенных правительством... РИА Новости, 08.02.2026
экономика
россия
южная корея
георгий зиновьев
россия
южная корея
экономика, россия, южная корея, георгий зиновьев
Экономика, Россия, Южная Корея, Георгий Зиновьев
Южнокорейский бизнес сдал позиции на российском рынке, заявил посол

Посол Зиновьев: южнокорейский бизнес потерял лидирующие позиции на рынке РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Флаг Южной Кореи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг Южной Кореи. Архивное фото
СЕУЛ, 8 фев — РИА Новости. Южнокорейский бизнес утратил лидирующие позиции на российском рынке, уступив конкурентам, в результате экспортных ограничений, введенных правительством Республики Корея, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Георгий Зиновьев.
По словам дипломата, правительство республики ввело меры экспортного контроля, включающие 1402 товарные позиции, что привело к уходу южнокорейских компаний с российского рынка товаров, услуг и инфраструктурных проектов.
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Российский посол прокомментировал использование Южной Кореей Севморпути
Вчера, 15:57
"В результате... местный (южнокорейский - ред.) бизнес лишился прямого доступа к емкому российскому рынку товаров, услуг и инфраструктурных проектов, оставил налаженную производственно-сбытовую сеть, и, как следствие, утратил лидирующие позиции на профильных направлениях, в итоге уступив их конкурентам", — сказал Зиновьев.
Он отметил, что на фоне введенных ограничений были поставлены на паузу, а затем прекращены перспективные совместные проекты в ряде отраслей экономики, что существенно сузило возможности двустороннего экономического взаимодействия.
"Была также прекращена производственно-технологическая кооперация в сфере судостроения с объемом твердых заказов в несколько миллиардов долларов США", - добавил Зиновьев.
Посол также указал на значительное сокращение объемов торговли между двумя странами. По данным российской таможенной статистики, в 2022–2025 годах двусторонний товарооборот снизился почти на 50% — с 21,139 миллиарда долларов до 10,939 миллиарда долларов. При этом, по его словам, российский экспорт в Республику Корея сократился более чем наполовину – на 53,4% с 14,808 миллиарда долларов до 6,895 миллиарда долларов, а импорт из Южной Кореи – на 36,1% с 6,331 миллиарда долларов до 4,044 миллиарда долларов.
Вместе с тем, подчеркнул дипломат, несмотря на падение показателей, торговые связи между Россией и Южной Кореей в ряде сфер остаются.
"У нас сохраняется взаимовыгодное взаимодействие в сферах сельского хозяйства, рыболовства, энергетики в части поставок сжиженного природного газа и угля, а также мирного использования атомной энергии", - заявил посол.
Посол России в Сеуле Георгий Зиновьев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Россия готова к диалогу с Кореей по Севморпути, заявил посол в Сеуле
Вчера, 14:52
 
ЭкономикаРоссияЮжная КореяГеоргий Зиновьев
 
 
