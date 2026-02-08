https://ria.ru/20260208/kompleks-2073005430.html
"Комплекс уничтожения". Уникальное подразделение ВС России испугало Запад
"Комплекс уничтожения". Уникальное подразделение ВС России испугало Запад - РИА Новости, 08.02.2026
"Комплекс уничтожения". Уникальное подразделение ВС России испугало Запад
Российский "Рубикон" демонстрирует наивысшую эффективность беспилотных войск в условиях современных военных действий, пишет немецкое издание Junge Welt. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T13:35:00+03:00
2026-02-08T13:35:00+03:00
2026-02-08T21:28:00+03:00
в мире
вооруженные силы рф
Новости
ru-RU
"Комплекс уничтожения". Уникальное подразделение ВС России испугало Запад
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Российский "Рубикон" демонстрирует наивысшую эффективность беспилотных войск в условиях современных военных действий, пишет немецкое издание Junge Welt
.
"Российское элитное подразделение "Рубикон" демонстрирует, насколько эффективны беспилотники на самом деле: не в комбинированном, а в разобщенном режиме. Децентрализация, численное превосходство вместо координации, постоянная угроза 24 часа в сутки и семь дней в неделю. "Рубикон" — это автономный комплекс уничтожения", — говорится в материале.
Издание отмечает, что эффективность подразделения также обусловлена его независимостью.
"Он проводит собственную разведку и выбирает собственные цели — без каких-либо тактических контактов с бригадой, без задач маневрирования и без какой-либо связи с "комбинированным оружием". Его эффективность обусловлена именно разобщенностью, а не интеграцией", — подчеркивается в тексте.
О формировании центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" на базе одного из боевых подразделений стало известно в августе 2024 года. Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.