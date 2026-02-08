Рейтинг@Mail.ru
"Комплекс уничтожения". Уникальное подразделение ВС России испугало Запад - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 08.02.2026 (обновлено: 21:28 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/kompleks-2073005430.html
"Комплекс уничтожения". Уникальное подразделение ВС России испугало Запад
"Комплекс уничтожения". Уникальное подразделение ВС России испугало Запад - РИА Новости, 08.02.2026
"Комплекс уничтожения". Уникальное подразделение ВС России испугало Запад
Российский "Рубикон" демонстрирует наивысшую эффективность беспилотных войск в условиях современных военных действий, пишет немецкое издание Junge Welt. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T13:35:00+03:00
2026-02-08T21:28:00+03:00
в мире
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1185:60:3072:1122_1920x0_80_0_0_405c4b0b52d9b83326e08adcb6eff0cf.jpg
https://ria.ru/20260207/svo-2072842289.html
https://ria.ru/20260131/zapad-2071378062.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1216:28:3072:1420_1920x0_80_0_0_7588fc1900fd12ba9c5fab5ee44e7b06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы рф
В мире, Вооруженные силы РФ
"Комплекс уничтожения". Уникальное подразделение ВС России испугало Запад

JW: российское подразделение "Рубикон" поражает эффективностью в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российский "Рубикон" демонстрирует наивысшую эффективность беспилотных войск в условиях современных военных действий, пишет немецкое издание Junge Welt.
"Российское элитное подразделение "Рубикон" демонстрирует, насколько эффективны беспилотники на самом деле: не в комбинированном, а в разобщенном режиме. Децентрализация, численное превосходство вместо координации, постоянная угроза 24 часа в сутки и семь дней в неделю. "Рубикон" — это автономный комплекс уничтожения", — говорится в материале.
Боевая работа расчета САУ 2С44 Гиацинт-К в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"На последнем издыхании": в США рассказали об обстановке в зоне СВО
7 февраля, 05:34
Издание отмечает, что эффективность подразделения также обусловлена его независимостью.
"Он проводит собственную разведку и выбирает собственные цели — без каких-либо тактических контактов с бригадой, без задач маневрирования и без какой-либо связи с "комбинированным оружием". Его эффективность обусловлена ​​именно разобщенностью, а не интеграцией", — подчеркивается в тексте.
О формировании центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" на базе одного из боевых подразделений стало известно в августе 2024 года. Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.
Боевая стрельба в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Это неизбежность": на Западе заявили о крупном провале в зоне СВО
31 января, 07:02
 
В миреВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала