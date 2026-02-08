МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российский "Рубикон" демонстрирует наивысшую эффективность беспилотных войск в условиях современных военных действий, пишет немецкое издание Российский "Рубикон" демонстрирует наивысшую эффективность беспилотных войск в условиях современных военных действий, пишет немецкое издание Junge Welt

"Российское элитное подразделение "Рубикон" демонстрирует, насколько эффективны беспилотники на самом деле: не в комбинированном, а в разобщенном режиме. Децентрализация, численное превосходство вместо координации, постоянная угроза 24 часа в сутки и семь дней в неделю. "Рубикон" — это автономный комплекс уничтожения", — говорится в материале.

Издание отмечает, что эффективность подразделения также обусловлена его независимостью.

"Он проводит собственную разведку и выбирает собственные цели — без каких-либо тактических контактов с бригадой, без задач маневрирования и без какой-либо связи с "комбинированным оружием". Его эффективность обусловлена ​​именно разобщенностью, а не интеграцией", — подчеркивается в тексте.