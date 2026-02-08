Ким Чен Ын заявил об ошибке властей КНДР

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Власти КНДР ранее допускали недочеты в развитии деревень, заявил лидер страны Ким Чен Ын на открытии Самгванского животноводческого комплекса, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.
"По правде говоря, не было бы преувеличением, что в прошлом мы занимались пустословием в строительстве деревни. <…> У нас больше нет времени заниматься пустословием, только упорной борьбой и неустанным обновлением обязательно надо добиться преобразованной обстановки, обновленных результатов", — отметил глава государства.
Ким Чен Ын также добавил, что принятие новой программы сельского хозяйства в стране исправило сложившуюся ситуацию, а открытие нового животноводческого комплекса стало новой вехой в агропромышленности государства.
"После того, как была принята программа сельской революции нового времени, в деревне нашей страны наступила новая история перемен, и действительно достигнуто и немало успехов", — добавил он.
В своей речи политик также обозначил, что аналогичные комплексы будут открываться по всей КНДР, что обусловит развитие отрасли.