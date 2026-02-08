Ким Чен Ын заявил об ошибке властей КНДР

«

"По правде говоря, не было бы преувеличением, что в прошлом мы занимались пустословием в строительстве деревни. <…> У нас больше нет времени заниматься пустословием, только упорной борьбой и неустанным обновлением обязательно надо добиться преобразованной обстановки, обновленных результатов", — отметил глава государства.