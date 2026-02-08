Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын заявил об ошибке властей КНДР
02:36 08.02.2026 (обновлено: 09:54 08.02.2026)
Ким Чен Ын заявил об ошибке властей КНДР
Ким Чен Ын заявил об ошибке властей КНДР
Власти КНДР ранее допускали недочеты в развитии деревень, заявил лидер страны Ким Чен Ын на открытии Самгванского животноводческого комплекса, его слова... РИА Новости, 08.02.2026
Ким Чен Ын заявил об ошибке властей КНДР

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын выступает на открытии Самгванского животноводческого комплекса
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Власти КНДР ранее допускали недочеты в развитии деревень, заявил лидер страны Ким Чен Ын на открытии Самгванского животноводческого комплекса, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.
"По правде говоря, не было бы преувеличением, что в прошлом мы занимались пустословием в строительстве деревни. <…> У нас больше нет времени заниматься пустословием, только упорной борьбой и неустанным обновлением обязательно надо добиться преобразованной обстановки, обновленных результатов", — отметил глава государства.
Россияне стали чаще ездить в КНДР
Ким Чен Ын также добавил, что принятие новой программы сельского хозяйства в стране исправило сложившуюся ситуацию, а открытие нового животноводческого комплекса стало новой вехой в агропромышленности государства.
"После того, как была принята программа сельской революции нового времени, в деревне нашей страны наступила новая история перемен, и действительно достигнуто и немало успехов", — добавил он.
В своей речи политик также обозначил, что аналогичные комплексы будут открываться по всей КНДР, что обусловит развитие отрасли.
Ким Чен Ын в письме Путину заявил, что гордится дружбой с ним
