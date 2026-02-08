Рейтинг@Mail.ru
Климатолог объяснил причину мощных снегопадов в Москве - РИА Новости, 08.02.2026
01:59 08.02.2026
Климатолог объяснил причину мощных снегопадов в Москве
Климатолог объяснил причину мощных снегопадов в Москве
москва
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
снегопад в москве
общество
москва, павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), снегопад в москве, общество
Москва, Павел Константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ), Снегопад в Москве, Общество
Климатолог объяснил причину мощных снегопадов в Москве

РИА Новости: мощные снегопады в Москве связаны с изменением климата

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрохожие на Гоголевском бульваре во время сильного снегопада в Москве
Прохожие на Гоголевском бульваре во время сильного снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Прохожие на Гоголевском бульваре во время сильного снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Постоянный приток воздушных масс с Атлантики и "температурные качели", которые связаны с изменением климата в Москве, несут с собой в качестве последствий мощные снегопады, сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов.
"Зима становится из традиционной русской все больше европейской. Это связано с притоком воздуха с Атлантики, более частыми вторжениями в среднюю полосу как южных, так и арктических воздушных масс и ведет к увеличению осадков. В Москве количество осадков с изменением климата увеличивается. Происходит это, в том числе, за счет зимы", - рассказал агентству Константинов.
Климатолог объяснил, что постоянный приток теплого воздуха и резкая смена плюсовой температуры на минусовую на контрастах рождают учащение таких сильных снегопадов, и с изменением климата в Московском регионе их повторяемость не снизится.
Люди у Ростокинского акведука в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Ученый рассказал, к чему может привести снежная зима в Москве
МоскваПавел Константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ)Снегопад в МосквеОбщество
 
 
