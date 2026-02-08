Климатолог объяснил причину мощных снегопадов в Москве

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Постоянный приток воздушных масс с Атлантики и "температурные качели", которые связаны с изменением климата в Москве, несут с собой в качестве последствий мощные снегопады, сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов.