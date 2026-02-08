Рейтинг@Mail.ru
Кличко выступил с тревожным предупреждением - РИА Новости, 08.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:30 08.02.2026
Кличко выступил с тревожным предупреждением
Кличко выступил с тревожным предупреждением - РИА Новости, 08.02.2026
Кличко выступил с тревожным предупреждением
Мэр Виталий Кличко предупредил украинцев о наступлении очень тяжелых дней для Киева, его цитирует издание "Страна". По словам мэра, в столице ожидаются сильные... РИА Новости, 08.02.2026
Кличко выступил с тревожным предупреждением

Кличко предупредил украинцев о наступлении очень тяжелых дней для Киева

© REUTERS / Alina SmutkoМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Мэр Виталий Кличко предупредил украинцев о наступлении очень тяжелых дней для Киева, его цитирует издание "Страна".

По словам мэра, в столице ожидаются сильные морозы, особенно в ночное время.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Украина находится на грани финансовой катастрофы, заявил депутат Рады
Вчера, 20:51
"Мы должны пройти ближайшие несколько суток, которые будут очень сложными для Киева", — заявил он.

Энергетический кризис на Украине
В прошлую субботу в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Зеленский резко высказался о ситуации в энергетике на Украине
Вчера, 20:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВиталий КличкоУкраинаДенис Шмыгаль
 
 
