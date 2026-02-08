Кличко выступил с тревожным предупреждением

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Мэр Виталий Кличко предупредил украинцев о наступлении очень тяжелых дней для Киева, его цитирует издание "Страна".



По словам мэра, в столице ожидаются сильные морозы, особенно в ночное время.