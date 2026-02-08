Кличко выступил с тревожным предупреждением

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Мэр Виталий Кличко предупредил украинцев о наступлении очень тяжелых дней для Киева, его цитирует издание "Страна".
По словам мэра, в столице ожидаются сильные морозы, особенно в ночное время.
"Мы должны пройти ближайшие несколько суток, которые будут очень сложными для Киева", — заявил он.
Энергетический кризис на Украине
В прошлую субботу в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.