При взрыве на заводе в Китае погибли восемь человек
ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости.
Восемь человек погибли в результате взрыва на биотехнологическом заводе в провинции Шаньси на севере КНР, сообщает в воскресенье Центральное телевидение Китая
.
"Взрыв, произошедший утром 7 февраля на предприятии биотехнологической компании "Цзяпэн" в уезде Шаньинь городского округа Шочжоу, унес жизни 8 человек", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что юридический представитель компании был задержан, на месте работает специально сформированная группа по расследованию причин происшествия.
Причина взрыва и число людей, которые могли находиться на заводе в момент взрыва, пока не сообщаются.