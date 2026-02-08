Рейтинг@Mail.ru
При взрыве на заводе в Китае погибли восемь человек
07:34 08.02.2026
При взрыве на заводе в Китае погибли восемь человек
При взрыве на заводе в Китае погибли восемь человек
Восемь человек погибли в результате взрыва на биотехнологическом заводе в провинции Шаньси на севере КНР, сообщает в воскресенье Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 08.02.2026
При взрыве на заводе в Китае погибли восемь человек

В Китае при взрыве на биотехнологическом заводе погибли восемь человек

ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Восемь человек погибли в результате взрыва на биотехнологическом заводе в провинции Шаньси на севере КНР, сообщает в воскресенье Центральное телевидение Китая.
"Взрыв, произошедший утром 7 февраля на предприятии биотехнологической компании "Цзяпэн" в уезде Шаньинь городского округа Шочжоу, унес жизни 8 человек", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что юридический представитель компании был задержан, на месте работает специально сформированная группа по расследованию причин происшествия.
Причина взрыва и число людей, которые могли находиться на заводе в момент взрыва, пока не сообщаются.
