Кинолог рассказал, как собаки воспринимают окружающий мир - РИА Новости, 08.02.2026
10:19 08.02.2026
Кинолог рассказал, как собаки воспринимают окружающий мир
Кинолог рассказал, как собаки воспринимают окружающий мир - РИА Новости, 08.02.2026
Кинолог рассказал, как собаки воспринимают окружающий мир
Собаки не обладают абстрактным мышлением, а их органы чувств развиты совершенно не так, как у человека, поэтому и восприятие мира питомцами отличается от того,... РИА Новости, 08.02.2026
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог рассказал, как собаки воспринимают окружающий мир

Кинолог Голубев: собаки не обладают абстрактным мышлением

Костюмированный парад собак породы корги на ВДНХ. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Собаки не обладают абстрактным мышлением, а их органы чувств развиты совершенно не так, как у человека, поэтому и восприятие мира питомцами отличается от того, какой видят окружающую среду их хозяева, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Слово "умвельт" (Umwelt) означает индивидуальный субъективный мир восприятия живого существа. Это слово как нельзя лучше объясняет в том числе природу собаки: она вроде бы живет с вами в одной вселенной, но видит её несколько иначе, исходя из своих особенностей органов чувств. Мы являемся разными биологическими видами, и потому наше восприятие изначально отличается. Но, в отличие от питомцев, человек наделен способностью хотя бы примерно представить, как выглядит эта параллельная реальность питомца", - сказал Голубев.
Собака на прогулке - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Кинолог объяснил, почему собаки портят вещи
25 января, 15:39
Он назвал "очеловечивание" питомцев наиболее частой ошибкой собаководов. По словам кинолога, попытки понять действия собак исходя из человеческой логики не дадут результатов, потому что четвероногие друзья буквально живут в своём собственном мире. В то же время человек может "примерить на себя их очки" и попытаться понять, почему же собаки ведут себя определённым образом.
Главное отличие собак от людей заключается в их обонянии. Если для человека запахи – лишь фон, то для собак это основной источник информации. Голубев отметил, что для питомца потеря обоняния страшнее, чем потеря зрения.
Выгул собак в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Кинолог рассказал, как отучить собаку ходить по пятам
18 января, 15:27
"Работает это следующим образом: мы заходим в комнату и видим общую картину: предметы мебели, сочетание цветов, неубранные вещи, пыль. Питомец же благодаря носу воспринимает это совсем иначе: здесь сидел недавно кот, до этого он пытался рыться в моей миске, тут лежал кусочек сыра, но его уже подняли, а здесь младший хозяин сидел над какими-то тетрадками, грустил и плакал", - объяснил он.
Кроме того, у собак по-другому работает зрение. Долгое время считалось, что собаки видят мир в черно-белом цвете, но это не так. Собаки различают цвета, но спектр у них смещен в сторону синего и желтого, красный и зеленый для них выглядят как оттенки серого и желтого. Например, яркая оранжевая игрушка в траве для собак будет низкоконтрастной.
Собака в костюме Санта Клауса - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Кинолог рассказал об основных тратах на содержание собаки
11 января, 03:10
Также лучше, чем у человека, у собак развит слух. Более того, их уши двигаются в разные стороны и помогают мгновенно определять источник звука, что полезно на охоте. У этой суперспособности есть и минусы: резкий звук салюта или шум работающей газонокосилки могут причинять животным настоящую боль.
"Мир для них намного громче нашего. Именно поэтому кричать и повышать голос на них бывает бессмысленно – они отлично слышат и понимают, даже если вы просто говорите строго, но тихо", - добавил президент РКФ.
Он напомнил, что у собак нет абстрактного мышления, поэтому они не умеют испытывать вину или мстить. Также собаки не понимают, что такое "завтра" или "вчера". Именно поэтому они не понимают причину злости хозяина, когда тот ругает их, например, за разорванный несколько часов назад тапок. Собака попытается примириться, но своего поступка так и не осознает. Поэтому отчитывать за шалости нужно строго в тот момент, когда питомец их демонстрирует, подчеркнул кинолог.
"Собаке будет проще ориентироваться в доме, если действия и команды хозяина будут четкими и последовательными, а похвала или коррекция – своевременными. На прогулке питомец будет благодарен, если вы дадите ему время обнюхать бордюры, камни или ступеньки – всё это очень важно для него", - подытожил Голубев.
Собака - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Кинолог объяснил, какие игрушки необходимы собакам
5 января, 03:31
 
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
