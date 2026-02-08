Рейтинг@Mail.ru
Триллер "Горничная" заработал в российском прокате миллиард рублей
Культура
Культура
 
19:10 08.02.2026
Триллер "Горничная" заработал в российском прокате миллиард рублей
Триллер "Горничная" заработал в российском прокате миллиард рублей - РИА Новости, 08.02.2026
Триллер "Горничная" заработал в российском прокате миллиард рублей
Триллер "Горничная" заработал в российском прокате более 1 миллиарда рублей за месяц, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы... РИА Новости, 08.02.2026
Триллер "Горничная" заработал в российском прокате миллиард рублей

ЕАИС: триллер "Горничная" заработал в российском прокате миллиард рублей

© Eurimages, 2025Кадр из трейлера к триллеру "Горничная"
Кадр из трейлера к триллеру Горничная - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Eurimages, 2025
Кадр из трейлера к триллеру "Горничная"
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Триллер "Горничная" заработал в российском прокате более 1 миллиарда рублей за месяц, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Картина режиссера Пола Фига вышла в российский прокат 8 января.
"Общие сборы - 1 001 608 306 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
Главные роли в картине исполнили Сидни Суини и Аманда Сейфрид. "Горничная" стала вторым голливудским релизом, киносборы которого превысили миллиард рублей в российском прокате после ухода голливудских мейджоров киноиндустрии из России. Ранее в ноябре такого результата достигла третья часть франшизы "Иллюзия обмана".
Кинопремия Ника - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Более 80 кинокартин вошли в лонг-лист премии "Ника"
6 февраля, 21:45
 
КультураРоссияСидни СуиниАманда СейфридКино
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
