В Киеве прогремели новые взрывы
22:17 08.02.2026 (обновлено: 22:18 08.02.2026)
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве прогремели новые взрывы
Взрывы снова прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T22:17:00+03:00
2026-02-08T22:18:00+03:00
2026
Новости
В Киеве прогремели новые взрывы

Киев
Киев
Киев. Архивное фото
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Взрывы снова прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве.
"Взрывы в столице", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в 11 областях, в том числе в Киевской, звучит сигнал воздушной тревоги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Киев Виталий Кличко Украина
 
 
