https://ria.ru/20260208/kiev-2073076943.html
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 08.02.2026
В Киеве прогремели новые взрывы
Взрывы снова прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T22:17:00+03:00
2026-02-08T22:17:00+03:00
2026-02-08T22:18:00+03:00
киев
виталий кличко
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068967407_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_ef34e72828182eacc42bfeef212df41b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068967407_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0473f0f237fdac75cdfc57cd999c00e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, виталий кличко, украина
Киев, Виталий Кличко, Украина
В Киеве прогремели новые взрывы
Кличко: в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы