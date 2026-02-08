Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 08.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 08.02.2026
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 08.02.2026
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.02.2026
специальная военная операция на украине
киев
украина
киевская область
РИА Новости
Новости
киев, украина, киевская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Киевская область
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы

Площадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Площадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Киеве прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
