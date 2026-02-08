Рейтинг@Mail.ru
16:37 08.02.2026 (обновлено: 18:49 08.02.2026)
"Кто их за язык тянул". В Раде разразился скандал из-за ЧП в Киеве
"Кто их за язык тянул". В Раде разразился скандал из-за ЧП в Киеве
"Кто их за язык тянул". В Раде разразился скандал из-за ЧП в Киеве

© REUTERS / Vladyslav SodelКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Власти Киева не обеспечили аварийное питание для критической инфраструктуры, заявил депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Новости.LIVE".
"Не выполнено практически ничего по заданию аварийного питания критической инфраструктуры", — заявил он.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Кличко выступил с тревожным предупреждением
Вчера, 08:30
Парламентарий отметил, что ситуация касается работы метрополитена, насосов подкачки, насосов водоканалов и других объектов.
"Хочу еще развеять миф. Не знаю, кто тянул их за язык и зачем они говорили про запуск дополнительных ста мегаватт когенерационной мощности до конца нового года. Не запустят и не запустили", — обрушился он с критикой.
По мнению Кучеренко, эти обещания могут выполнить только весной или даже летом.

Энергетический кризис на Украине

В прошлую субботу в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Начали рушиться". В Раде забили тревогу из-за произошедшего на Украине
Вчера, 15:45
 
