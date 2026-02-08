https://ria.ru/20260208/kiev-2073030373.html
"Кто их за язык тянул". В Раде разразился скандал из-за ЧП в Киеве
"Кто их за язык тянул". В Раде разразился скандал из-за ЧП в Киеве
Депутат Кучеренко: в Киеве не обеспечено питание критической инфраструктуры
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Власти Киева не обеспечили аварийное питание для критической инфраструктуры, заявил депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Новости.LIVE".
"Не выполнено практически ничего по заданию аварийного питания критической инфраструктуры", — заявил он.
Парламентарий отметил, что ситуация касается работы метрополитена, насосов подкачки, насосов водоканалов и других объектов.
"Хочу еще развеять миф. Не знаю, кто тянул их за язык и зачем они говорили про запуск дополнительных ста мегаватт когенерационной мощности до конца нового года. Не запустят и не запустили", — обрушился он с критикой.
По мнению Кучеренко, эти обещания могут выполнить только весной или даже летом.
Энергетический кризис на Украине
В прошлую субботу в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев
, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области
. Министр энергетики Денис Шмыгаль
объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии
и Молдавии
, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго
" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко
называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.