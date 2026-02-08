Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, какую хитрость придумал Киев для обмана России - РИА Новости, 08.02.2026
17:17 08.02.2026 (обновлено: 21:29 08.02.2026)
СМИ раскрыли, какую хитрость придумал Киев для обмана России
в мире
украина
москва
киев
владимир путин
нато
мирный план сша по украине
в мире, украина, москва, киев, владимир путин, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Москва, Киев, Владимир Путин, НАТО, Мирный план США по Украине
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Киевский режим в ходе переговоров по урегулированию конфликта может пойти на хитрость в вопросе размещение иностранных войск на территории Украины, пишет L’ Antidiplomatico со ссылкой на слова украинского политолога Руслана Бортника.
"Если Украина получит надежные гарантии безопасности, то нет необходимости вводить иностранные войска. Всегда можно приглашать западные контингенты на учения, которые могут идти круглогодично. Тем более что на Украине всегда присутствуют штаты инструкторов, сотрудников и охраны посольств. Это большое поле для маневра", — приводит его слова издание.
В тексте отмечается, что с помощью такого плана Киев может отказаться от размещения западных войск после достижения перемирия, но при этом разработать план, который в другой форме все равно будет предусматривать их присутствие на Украине.
Москва неоднократно заявляла, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент Владимир Путин ранее пояснял, что Москва будет считать зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным.
