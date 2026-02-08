https://ria.ru/20260208/khimki-2073049942.html
В Химках пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона 23 этажа жилого дома
В Химках пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона 23 этажа жилого дома - РИА Новости, 08.02.2026
В Химках пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона 23 этажа жилого дома
Пьяный мужчина несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия с общего балкона на 23 этаже жилого дома в Химках, он доставлен в полицию, сообщили в... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T18:26:00+03:00
2026-02-08T18:26:00+03:00
2026-02-08T18:26:00+03:00
происшествия
химки (городской округ в московской области)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709673_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_de6d47f166273925fe14d107fdd1ac2b.jpg
https://ria.ru/20260208/krym-2073025318.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709673_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_4e56ba2f2ffa9eca01844c95f41c66e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, химки (городской округ в московской области), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Химках пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона 23 этажа жилого дома
В подмосковных Химках пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона 23 этажа
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости.
Пьяный мужчина несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия с общего балкона на 23 этаже жилого дома в Химках, он доставлен в полицию, сообщили в пресс-службе
подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что 7 февраля в полицию поступило сообщение о стрельбе на Ленинском проспекте.
"Незамедлительно прибывшими полицейскими предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, с балкона общего пользования на 23 этаже произвёл несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия", - говорится в сообщении.
В результате инцидента пострадавших нет. Правонарушитель доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства - им оказался 36-летний местный житель. Оружие изъято.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.