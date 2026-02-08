Рейтинг@Mail.ru
В Химках пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона 23 этажа жилого дома
18:26 08.02.2026
В Химках пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона 23 этажа жилого дома
Пьяный мужчина несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия с общего балкона на 23 этаже жилого дома в Химках, он доставлен в полицию, сообщили в... РИА Новости, 08.02.2026
В подмосковных Химках пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона 23 этажа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Пьяный мужчина несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия с общего балкона на 23 этаже жилого дома в Химках, он доставлен в полицию, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что 7 февраля в полицию поступило сообщение о стрельбе на Ленинском проспекте.
"Незамедлительно прибывшими полицейскими предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, с балкона общего пользования на 23 этаже произвёл несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия", - говорится в сообщении.
В результате инцидента пострадавших нет. Правонарушитель доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства - им оказался 36-летний местный житель. Оружие изъято.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
