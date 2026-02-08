В Химках пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона 23 этажа жилого дома

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Пьяный мужчина несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия с общего балкона на 23 этаже жилого дома в Химках, он доставлен в полицию, сообщили в Пьяный мужчина несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия с общего балкона на 23 этаже жилого дома в Химках, он доставлен в полицию, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

В ведомстве отметили, что 7 февраля в полицию поступило сообщение о стрельбе на Ленинском проспекте.

"Незамедлительно прибывшими полицейскими предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, с балкона общего пользования на 23 этаже произвёл несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия", - говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадавших нет. Правонарушитель доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства - им оказался 36-летний местный житель. Оружие изъято.