Посол России в Лондоне Келин заявил, что не контактировал с Залужным

ЛОНДОН, 8 фев - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости заявил, что не контактировал с послом Украины в Великобритании, экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным.
Дипломат отметил, что Залужный, будучи в Лондоне, периодически отмечается публикациями местных и международных СМИ, а также выступлениями в политологических центрах.
"При этом он отталкивается от опыта своей деятельности в прежней ипостаси и высказывает взгляды, близкие к позициям правящих в Киеве кругов. Воздержусь от спекуляций относительно его дальнейших карьерных перспектив. Добавлю лишь, что эта тема остается в фокусе внимания британской прессы", - отметил Келин.
Зеленский 9 мая 2024 года назначил Залужного послом Украины в Лондоне. До 8 февраля 2024 года Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ, вместо него главкомом назначили Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.