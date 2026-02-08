Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Лондоне Келин заявил, что не контактировал с Залужным - РИА Новости, 08.02.2026
16:51 08.02.2026
Посол России в Лондоне Келин заявил, что не контактировал с Залужным
Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости заявил, что не контактировал с послом Украины в Великобритании, экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным. РИА Новости, 08.02.2026
в мире
лондон
россия
украина
андрей келин
александр сырский
валерий залужный
вооруженные силы украины
в мире, лондон, россия, украина, андрей келин, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Лондон, Россия, Украина, Андрей Келин, Александр Сырский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
© Фото : Посольство России в Великобритании/XПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 фев - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости заявил, что не контактировал с послом Украины в Великобритании, экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным.
"Между представителями России и Украины нет дипломатических контактов в нынешних условиях", - сказал Келин, отвечая на вопрос о том, пересекался ли он когда-либо с Залужным.
Дипломат отметил, что Залужный, будучи в Лондоне, периодически отмечается публикациями местных и международных СМИ, а также выступлениями в политологических центрах.
"При этом он отталкивается от опыта своей деятельности в прежней ипостаси и высказывает взгляды, близкие к позициям правящих в Киеве кругов. Воздержусь от спекуляций относительно его дальнейших карьерных перспектив. Добавлю лишь, что эта тема остается в фокусе внимания британской прессы", - отметил Келин.
Зеленский 9 мая 2024 года назначил Залужного послом Украины в Лондоне. До 8 февраля 2024 года Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ, вместо него главкомом назначили Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
