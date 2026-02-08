Рейтинг@Mail.ru
15:49 08.02.2026 (обновлено: 16:26 08.02.2026)
в мире
россия
москва
кайя каллас
мария захарова
владимир мединский
нато
в мире, россия, москва, кайя каллас, мария захарова, владимир мединский, нато
В мире, Россия, Москва, Кайя Каллас, Мария Захарова, Владимир Мединский, НАТО
"Полный абсурд". В США набросились на Каллас из-за выходки против России

Профессор Вольф: заявления Каллас о России показывают степень отчаяния Запада

© REUTERS / Yves HermanГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Дерзкие заявления главы евродипломатии Каи Каллас о России указывают на упадок Запада, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Это полный абсурд. А для тех из вас, кто не в курсе: посмотрите на заместителя председателя Европейской комиссии Каллас. Послушайте ее, потому что именно из ее уст и льется эта истерия. Я уверен, что она сама не понимает, зачем истерит", — обрушился с критикой он.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Срочно госпитализировать". Каллас унизили из-за слов о России
4 февраля, 12:20
По мнению эксперта, Каллас позволяют заниматься демонизацией России, потому что это стало единственным способом для Запада скрыть собственный упадок. Однако, по словам Вольфа, такая надежда иллюзорна.
"Все это показывает степень отчаяния, в которой они находятся", — резюмировал он.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ноябре отметила, что Кае Каллас нужно "вызвать санитаров" из-за ее заявлений о том, что Россия за последние сто лет напала на большое количество стран.
В декабре помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский опубликовал ироничный "краткий экскурс по военной истории" и выразил готовность провести для главы евродипломатии персональный ликбез.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Эстонский гений": слова Каллас о России поразили журналиста
4 февраля, 02:00
В миреРоссияМоскваКайя КалласМария ЗахароваВладимир МединскийНАТО
 
 
