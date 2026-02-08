ВСУ обстреляли рынок в Херсонской области, есть пострадавшие

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. При обстреле рынка в Каховке пострадали три человека, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"За прошедшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадали три человека. В Каховке противник обстрелял местный рынок. Ранения получили мужчины 1978 и 1987 года рождения и женщина 1983 года рождения", — написал он в Telegram-канале.
Одного из пострадавших госпитализировали в Каховскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.
Кроме того, в Новой Каховке осколками посекло здание больницы, в селе Раденск загорелся дом, в Гладковке повреждения получил микроавтобус.
«
"Окружные и территориальные администрации и спасатели работают на местах, несмотря на постоянную угрозу со стороны вражеских беспилотников", — добавил глава региона.
Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18