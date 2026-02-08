Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли рынок в Херсонской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 08.02.2026 (обновлено: 19:04 08.02.2026)
ВСУ обстреляли рынок в Херсонской области, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли рынок в Херсонской области, есть пострадавшие
При обстреле рынка в Каховке пострадали три человека, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 08.02.2026
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
каховка, херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. При обстреле рынка в Каховке пострадали три человека, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"За прошедшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадали три человека. В Каховке противник обстрелял местный рынок. Ранения получили мужчины 1978 и 1987 года рождения и женщина 1983 года рождения", — написал он в Telegram-канале.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Москалькова сообщила о пытках российских военных в украинском плену
7 февраля, 16:54
Одного из пострадавших госпитализировали в Каховскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.
Кроме того, в Новой Каховке осколками посекло здание больницы, в селе Раденск загорелся дом, в Гладковке повреждения получил микроавтобус.
"Окружные и территориальные администрации и спасатели работают на местах, несмотря на постоянную угрозу со стороны вражеских беспилотников", — добавил глава региона.
Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
