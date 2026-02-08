Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, за что могут отключить свет, газ и воду в квартире - РИА Новости, 08.02.2026
06:49 08.02.2026
Юрист рассказал, за что могут отключить свет, газ и воду в квартире
Юрист рассказал, за что могут отключить свет, газ и воду в квартире - РИА Новости, 08.02.2026
Юрист рассказал, за что могут отключить свет, газ и воду в квартире
Отключить электричество, газ или горячую воду в квартире из-за долгов могут, если собственник не оплачивал ЖКХ более двух месяцев, рассказал РИА Новости юрист,... РИА Новости, 08.02.2026
жкх, россия, ассоциация юристов россии, общество
Юрист рассказал, за что могут отключить свет, газ и воду в квартире

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Отключить электричество, газ или горячую воду в квартире из-за долгов могут, если собственник не оплачивал ЖКХ более двух месяцев, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
"Согласно постановлению правительства РФ, управляющая компания или ресурсоснабжающая организация вправе отключить электричество, газ или горячую воду, если просрочка оплаты превышает два месяца. Расчет порога задолженности проводится по нормативам потребления, которые закреплены в постановлении", - рассказал он.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
СМИ: долги за ЖКХ в Киеве будут выбивать через коллекторов
27 сентября 2025, 12:33
Также Курбаков отметил, что даже при наличии счетчиков для определения критической суммы долга могут использоваться усредненные показатели.
Юрист подчеркнул, что процедура отключения происходит поэтапно. Сначала должник получает уведомление, ему дается 20 дней на погашение долга. Если он этого не делает, то ему за три дня до предполагаемого ограничения услуги направляют повторно предупреждение. Отключение может быть произведено только по истечении 30 дней с момента первого уведомления, подчеркнул Курбаков.
При этом Курбаков подчеркнул, что гражданам по закону не могут отключить отопление в холодный период и холодное водоснабжение в многоквартирных домах.
"Важно еще раз подчеркнуть, что в зимний период, с 1 октября по 30 апреля, отключение электроэнергии в домах, где отсутствует альтернативный источник отопления, запрещено. При этом отключение водоснабжения не допускается, если это угрожает санитарно-эпидемиологической безопасности, например, в многоквартирных домах с централизованной канализацией", - заключил он.
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Юрист рассказал, как списать задолженность по ЖКХ
6 апреля 2025, 02:19
 
