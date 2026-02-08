https://ria.ru/20260208/jazyk-2072950793.html
В Институте Пушкина назвали количество слов в русском языке
В Институте Пушкина назвали количество слов в русском языке - РИА Новости, 08.02.2026
В Институте Пушкина назвали количество слов в русском языке
Современный русский язык насчитывает около 500 тысяч слов, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T02:02:00+03:00
2026-02-08T02:02:00+03:00
2026-02-08T02:02:00+03:00
общество
институт русского языка имени пушкина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149612/13/1496121346_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f2ae7a4d790abf27a972187cecec21ba.jpg
https://ria.ru/20260205/yazyk-2072536489.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149612/13/1496121346_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8a20ec858957c7e86675e08e27c16c60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, институт русского языка имени пушкина
Общество, Институт русского языка имени Пушкина
В Институте Пушкина назвали количество слов в русском языке
РИА Новости: Катышев заявил, что русский язык насчитывает около 500 тысяч слов
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Современный русский язык насчитывает около 500 тысяч слов, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Александра Пушкина Павел Катышев.
"Произведя все подсчеты, мы приходим к итоговой приблизительной оценке: в современном русском языке - около полумиллиона слов", - сказал агентству Катышев.
Количество слов лингвист оценивал на основе данных словарей, отражающих разные пласты лексики, в число которых вошли, например, "Большой академический словарь русского языка", "Словарь русских народных говоров", "Большой словарь русского жаргона", а также специальные словари-справочники.