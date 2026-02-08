Рейтинг@Mail.ru
В Институте Пушкина назвали количество слов в русском языке - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:02 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/jazyk-2072950793.html
В Институте Пушкина назвали количество слов в русском языке
В Институте Пушкина назвали количество слов в русском языке - РИА Новости, 08.02.2026
В Институте Пушкина назвали количество слов в русском языке
Современный русский язык насчитывает около 500 тысяч слов, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T02:02:00+03:00
2026-02-08T02:02:00+03:00
общество
институт русского языка имени пушкина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149612/13/1496121346_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f2ae7a4d790abf27a972187cecec21ba.jpg
https://ria.ru/20260205/yazyk-2072536489.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149612/13/1496121346_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8a20ec858957c7e86675e08e27c16c60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, институт русского языка имени пушкина
Общество, Институт русского языка имени Пушкина
В Институте Пушкина назвали количество слов в русском языке

РИА Новости: Катышев заявил, что русский язык насчитывает около 500 тысяч слов

© Fotolia / daria_rizaСловарь русского языка
Словарь русского языка - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Fotolia / daria_riza
Словарь русского языка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Современный русский язык насчитывает около 500 тысяч слов, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Александра Пушкина Павел Катышев.
"Произведя все подсчеты, мы приходим к итоговой приблизительной оценке: в современном русском языке - около полумиллиона слов", - сказал агентству Катышев.
Количество слов лингвист оценивал на основе данных словарей, отражающих разные пласты лексики, в число которых вошли, например, "Большой академический словарь русского языка", "Словарь русских народных говоров", "Большой словарь русского жаргона", а также специальные словари-справочники.
Словари - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Совете при президенте русский язык назвали мостом для всех народов страны
5 февраля, 18:11
 
ОбществоИнститут русского языка имени Пушкина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала