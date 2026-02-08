В Институте Пушкина назвали количество слов в русском языке

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Современный русский язык насчитывает около 500 тысяч слов, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Александра Пушкина Павел Катышев.

"Произведя все подсчеты, мы приходим к итоговой приблизительной оценке: в современном русском языке - около полумиллиона слов", - сказал агентству Катышев.