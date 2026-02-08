Рейтинг@Mail.ru
МИД России удивило отсутствие реакции Израиля на снос мемориалов в Европе
07:16 08.02.2026 (обновлено: 09:48 08.02.2026)
МИД России удивило отсутствие реакции Израиля на снос мемориалов в Европе
Россию удивило отсутствие реакции Израиля на снос мемориалов советским солдатам в Европе, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
МИД России удивило отсутствие реакции Израиля на снос мемориалов в Европе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россию удивило отсутствие реакции Израиля на снос мемориалов советским солдатам в Европе, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Пока отсутствие их реакции вызывает лишь удивление", — подчеркнула дипломат.
1 февраля, 13:34
В Кремле назвали причины искажения в Европе исторической правды о СССР
1 февраля, 13:34
По ее словам, Москва пытается убедить Тель-Авив, что уничтожение мемориалов советским солдатам, в том числе евреям, остановившим холокост, — это один из факторов роста антисемитизма в Европе.
В МИД подчеркивали, что страны Балтии, Польша и Украина продолжают сносить памятники воинам Красной армии при поддержке ЕС и НАТО. Как считают в ведомстве, Запад борьбой с мемориальными объектами пытается сцементировать русофобский фронт.
Согласно проверке российских дипломатов от 2020-2021 годов, в Польше на прежних местах в изначальном виде стояли только 112 памятников советским воинам-освободителям, хотя в 1997-м насчитывался 561 монумент. При этом в конце 2023 года Институт национальной памяти этой страны отчитался о 40 снесенных объектах за 18 месяцев.
28 января, 14:57
Захарова напомнила президенту Польши, кто причастен к трагедии Холокоста
28 января, 14:57
 
