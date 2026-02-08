Согласно проверке российских дипломатов от 2020-2021 годов, в Польше на прежних местах в изначальном виде стояли только 112 памятников советским воинам-освободителям, хотя в 1997-м насчитывался 561 монумент. При этом в конце 2023 года Институт национальной памяти этой страны отчитался о 40 снесенных объектах за 18 месяцев.