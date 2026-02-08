https://ria.ru/20260208/izrail-2072961608.html
МИД России удивлен отсутствием реакции Израиля на снос мемориалов в Европе
МИД России удивлен отсутствием реакции Израиля на снос мемориалов в Европе - РИА Новости, 08.02.2026
МИД России удивлен отсутствием реакции Израиля на снос мемориалов в Европе
Российская сторона удивлена отсутствием реакции Израиля на уничтожение мемориалов советским солдатам, остановившим Холокост, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 08.02.2026
израиль
россия
москва
МИД России удивлен отсутствием реакции Израиля на снос мемориалов в Европе
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российская сторона удивлена отсутствием реакции Израиля на уничтожение мемориалов советским солдатам, остановившим Холокост, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Пока отсутствие их реакции вызывает лишь удивление", — сказала она.
По словам собеседницы агентства, Москва
пытается убедить Тель-Авив
, что уничтожение мемориалов советским солдатам, в том числе евреям, остановившим нацистский Холокост, — это один из факторов роста антисемитизма в Европе
.
В МИД подчеркивали, что страны Балтии
, Польша
и Украина
продолжают сносить памятники воинам Красной армии при поддержке ЕС
и НАТО
. Как считают в ведомстве, Запад борьбой с мемориальными объектами пытается сцементировать русофобский фронт.
Так, согласно проверке российских дипломатов от 2020–2021 годов, в Польше на прежних местах в изначальном виде стояли только 112 памятников советским воинам-освободителям, хотя в 1997 году насчитывался 561 монумент. При этом в конце 2023 года Институт национальной памяти Польши отчитался о 40 снесенных памятниках за 18 месяцев.