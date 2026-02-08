"Пока отсутствие их реакции вызывает лишь удивление", — сказала она.

Так, согласно проверке российских дипломатов от 2020–2021 годов, в Польше на прежних местах в изначальном виде стояли только 112 памятников советским воинам-освободителям, хотя в 1997 году насчитывался 561 монумент. При этом в конце 2023 года Институт национальной памяти Польши отчитался о 40 снесенных памятниках за 18 месяцев.