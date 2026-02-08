Рейтинг@Mail.ru
МИД России удивлен отсутствием реакции Израиля на снос мемориалов в Европе - РИА Новости, 08.02.2026
07:16 08.02.2026 (обновлено: 07:23 08.02.2026)
МИД России удивлен отсутствием реакции Израиля на снос мемориалов в Европе
МИД России удивлен отсутствием реакции Израиля на снос мемориалов в Европе - РИА Новости, 08.02.2026
МИД России удивлен отсутствием реакции Израиля на снос мемориалов в Европе
Российская сторона удивлена отсутствием реакции Израиля на уничтожение мемориалов советским солдатам, остановившим Холокост, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 08.02.2026
МИД России удивлен отсутствием реакции Израиля на снос мемориалов в Европе

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российская сторона удивлена отсутствием реакции Израиля на уничтожение мемориалов советским солдатам, остановившим Холокост, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Пока отсутствие их реакции вызывает лишь удивление", — сказала она.
Захарова прокомментировала снос памятника солдатам-красноармейцам в Польше
28 января, 14:33
Захарова прокомментировала снос памятника солдатам-красноармейцам в Польше
28 января, 14:33
По словам собеседницы агентства, Москва пытается убедить Тель-Авив, что уничтожение мемориалов советским солдатам, в том числе евреям, остановившим нацистский Холокост, — это один из факторов роста антисемитизма в Европе.
В МИД подчеркивали, что страны Балтии, Польша и Украина продолжают сносить памятники воинам Красной армии при поддержке ЕС и НАТО. Как считают в ведомстве, Запад борьбой с мемориальными объектами пытается сцементировать русофобский фронт.
Так, согласно проверке российских дипломатов от 2020–2021 годов, в Польше на прежних местах в изначальном виде стояли только 112 памятников советским воинам-освободителям, хотя в 1997 году насчитывался 561 монумент. При этом в конце 2023 года Институт национальной памяти Польши отчитался о 40 снесенных памятниках за 18 месяцев.
Захарова призвала комплекс "Яд Вашем" обратить внимание на снос памятников
15 января, 17:58
Захарова призвала комплекс "Яд Вашем" обратить внимание на снос памятников
15 января, 17:58
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
