Немой подросток из Италии создал песню о Донбассе
01:32 08.02.2026
Немой подросток из Италии создал песню о Донбассе
Семнадцатилетний немой парень из Италии написал песню про Донбасс и озвучил ее при помощи искусственного интеллекта, рассказал РИА Новости итальянский журналист
в мире
донбасс
италия
донбасс
италия
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_ef966e43a04ca23b3d04a79b4115d03c.jpg
в мире, донбасс, италия
В мире, Донбасс, Италия
Город Донецк
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Город Донецк. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Семнадцатилетний немой парень из Италии написал песню про Донбасс и озвучил ее при помощи искусственного интеллекта, рассказал РИА Новости итальянский журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо.
"Вот недавно я встретил мальчика, его зовут Франческо, ему 17 лет, и он присутствовал на фестивале RT (документального кино – ред.). Он присутствовал, как на фестивале, так и на других показах, которые проходили недалеко от его города, и он был очень впечатлен", - рассказал Лоруссо.
Он уточнил, что подросток не может говорить, так как немой от рождения, но он очень заинтересовался Донбассом.
"Он хотел как-то выразить свои чувства к Донбассу, к народу Донбасса, к этому конфликту. Тогда он обратился к искусственному интеллекту и сделал, на мой взгляд, красивую песню", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, юноша написал текст и с помощью искусственного интеллекта его озвучил. "Этот созданный голос, которого у него изначально не было, похож на Донбасс, который, также как и Франческо, был лишен этого голоса. Так и с народом Донбасса, у которого не было голоса, но я стараюсь сделать, чтобы его услышали другими способами: с документальными фильмами, с дебатами, конференциями, книгами в Италии. На мой взгляд, получилась красивая песня", - пояснил итальянский журналист.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала