Тысячи мадридцев вышли на акцию против политики в сфере здравоохранения

МАДРИД, 8 фев - РИА Новости. Несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста в центре Мадрида против политики властей автономного сообщества в сфере здравоохранения, передает корреспондент РИА Новости.

Марш, организованный различными профсоюзами и ассоциациями, начался у здания министерства здравоохранения и закончился на центральной площади Соль. Акция прошла под лозунгом "Спасти государственное здравоохранение Мадрида . Ради здоровья всех".

Несмотря на то, что сотрудник полиции заявил агентству, что в акции приняло участие около 8 тысяч человек, организаторы марша сообщили о десятках тысяч протестующих.

Медицинские работники, пациенты и жители испанской столицы выступили против ухудшения состояния системы здравоохранения. Участники акции потребовали увеличения государственного финансирования здравоохранения, сокращения очередей на хирургические операции и диагностические исследования, а также расширения сети психиатрической помощи. Организаторы подчеркнули, что считают здравоохранение общественным достоянием и базовым правом граждан.

"Нехватка персонала и ресурсов напрямую отражается на качестве лечения пациентов и увеличивает нагрузку на врачей. Это неуважение как по отношению к медицинским работникам, так и пациентам", - сказал агентству хирург Николай Санду.

В акции приняли участие представители левых политических сил. Министр цифровой трансформации и государственной службы Испании Оскар Лопес, возглавляющий мадридскую организацию правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), обвинил региональное правительство под руководством Исабель Диас Айюсо, являющейся членом главной оппозиционной правой Народной партии (НП), в подрыве государственной системы здравоохранения.