Рейтинг@Mail.ru
Тысячи мадридцев вышли на акцию против политики в сфере здравоохранения - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/ispaniya-2073066753.html
Тысячи мадридцев вышли на акцию против политики в сфере здравоохранения
Тысячи мадридцев вышли на акцию против политики в сфере здравоохранения - РИА Новости, 08.02.2026
Тысячи мадридцев вышли на акцию против политики в сфере здравоохранения
Несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста в центре Мадрида против политики властей автономного сообщества в сфере здравоохранения, передает... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T20:26:00+03:00
2026-02-08T20:26:00+03:00
в мире
мадрид
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/65186/31/651863105_0:36:3000:1724_1920x0_80_0_0_1ef2f67d9ff1ebb35b12904aa68c92e0.jpg
https://ria.ru/20260208/ispaniya-2072747017.html
https://ria.ru/20260205/ispaniya-2072345615.html
мадрид
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/65186/31/651863105_262:0:2871:1957_1920x0_80_0_0_393d494c068f202028c4c6d6c91a9617.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мадрид, испания
В мире, Мадрид, Испания
Тысячи мадридцев вышли на акцию против политики в сфере здравоохранения

РИА Новости: тысячи мадридцев вышли на улицы из-за недовольства здравоохранением

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМадрид
Мадрид - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Мадрид. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 8 фев - РИА Новости. Несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста в центре Мадрида против политики властей автономного сообщества в сфере здравоохранения, передает корреспондент РИА Новости.
Марш, организованный различными профсоюзами и ассоциациями, начался у здания министерства здравоохранения и закончился на центральной площади Соль. Акция прошла под лозунгом "Спасти государственное здравоохранение Мадрида. Ради здоровья всех".
Обработка материалов, найденных в ходе раскопок в древнем городище Мангуп-Кале Бахчисарайского района Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Этот штамм уничтожил целое поселение". Находка из Испании озадачила ученых
Вчера, 08:00
Несмотря на то, что сотрудник полиции заявил агентству, что в акции приняло участие около 8 тысяч человек, организаторы марша сообщили о десятках тысяч протестующих.
Медицинские работники, пациенты и жители испанской столицы выступили против ухудшения состояния системы здравоохранения. Участники акции потребовали увеличения государственного финансирования здравоохранения, сокращения очередей на хирургические операции и диагностические исследования, а также расширения сети психиатрической помощи. Организаторы подчеркнули, что считают здравоохранение общественным достоянием и базовым правом граждан.
"Нехватка персонала и ресурсов напрямую отражается на качестве лечения пациентов и увеличивает нагрузку на врачей. Это неуважение как по отношению к медицинским работникам, так и пациентам", - сказал агентству хирург Николай Санду.
В акции приняли участие представители левых политических сил. Министр цифровой трансформации и государственной службы Испании Оскар Лопес, возглавляющий мадридскую организацию правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), обвинил региональное правительство под руководством Исабель Диас Айюсо, являющейся членом главной оппозиционной правой Народной партии (НП), в подрыве государственной системы здравоохранения.
Представители партии Más Madrid также выступили с критикой региональных властей, заявив, что государственное здравоохранение Мадрида, по их мнению, сталкивается с давлением со стороны частного сектора.
Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Премьер Испании ответил на критику со стороны Маска и Дурова
5 февраля, 01:51
 
В миреМадридИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала