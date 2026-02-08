"Этот штамм уничтожил целое поселение". Находка из Испании озадачила ученых

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. В испанских Пиренеях нашли следы цивилизации, о существовании которой пятьсот лет никто не знал. Однако это открытие повергло всех в шок. Следы опасной болезни — лишь малая часть ужаса, представшего перед глазами археологов.

В полном одиночестве

Долгое время Лас-Гобас оставалась маленькой деревушкой на севере Испании. Но пару лет назад новости оттуда взбудоражили весь научный мир. Здесь, у подножия Пиренеев, было сделано открытие, в корне меняющее представления об истории европейской цивилизации.

В 2024-м международная команда археологов обнаружила в одном из отрогов горного хребта пещеру. Явно искусственно созданную. После беглого обследования выяснилось, что она соединена с другой. Та — еще с одной и так далее.

В итоге получился целый лабиринт, в общей сложности около трех десятков помещений. Были здесь и жилые комнаты, и погреба, и даже подобие святилищ.

Но в подавляющем большинстве пещер находились человеческие гробницы. Только за первые месяцы ученые вскрыли более 40 могил. Когда стало понятно, что их гораздо больше, решили тщательно изучить содержимое.

Первым делом установили примерный возраст останков — с середины VI по XI век нашей эры. Но когда дело дошло до определения этнической принадлежности, возникли трудности.

Сами по себе

Как оказалось, их нельзя отнести ни к одной из миграционных веток, затронувших территорию современной Испании.

Что довольно странно. Ведь в раннее Средневековье Иберийский полуостров был регионом динамичным и богатым на перемены. После падения Западной Римской империи в 476 году Иберия перешла под власть вестготов. А спустя всего полвека началось арабское завоевание, продолжавшееся почти 800 лет.

Однако люди из Лас-Гобас не принадлежали ни к североафриканским, ни к ближневосточным этносам. Это удивительно, поскольку после исламского владычества почти все население Пиренейского полуострова так или иначе породнилось с завоевателями.

Антропологи сделали вывод, что пещерная община представляла собой закрытое сообщество.

Это подтвердил ДНК-тест, который показал невероятно повышенный уровень инбридинга. Приблизительно у 60 процентов образцов костей в генетической структуре были обнаружены тесные родственные связи.

"Вместе с данными о близкородственном скрещивании мы видим, что несколько самых ранних мужчин — близкие родственники, поскольку в их Y-хромосоме (наборе генетического материала, передаваемого от отца к сыновьям) наблюдаются лишь относительно небольшие вариации", — говорится в статье, опубликованной по результатам исследования.

По мнению ученых, это доказывает, что данное место могло быть заселено в VII столетии небольшой патрилокальной группой — когда пары живут в доме или общине главы семейства.

Основным занятием группы, как выяснилось, было животноводство. Дело в том, что в большинстве останков содержался патоген Erysipelothrix rhusiopathiae. Эта бактерия вызывает кожную патологию по типу экземы в результате заражения через открытые раны. Чаще всего ею заболевают владельцы домашнего скота.

Уникальны во всем

Однако жизнь в общине Лас-Гобас не была столь безоблачна, как казалось на первый взгляд. На двух скелетах антропологи обнаружили следы насильственной смерти.

"У этих индивидов, — уточнили они, — имеют место многочисленные травмы черепа, нанесенные, по-видимому, мечом. Остеологический анализ предполагает, что по крайней мере один из них после этого умер. Для другого раны не были смертельными, но имели серьезные последствия".

В дальнейшем выявили еще около десятка человек, умерших явно не своей смертью. Примечательно, что жили они в совершенно разные периоды. Получается, внутриобщинные стычки в Лас-Гобас не редкость. Правда, сгубила это закрытое сообщество вовсе не семейная вражда, а страшная болезнь.

"На более позднем этапе мы обнаружили в останках многих индивидов ДНК вируса оспы. Это заболевание с высоким индексом смертности (более 30 процентов без вакцинации), по нашему мнению, могло стать причиной смерти большинства членов общины и, как результат, привело к ее исчезновению", — говорится в опубликованной учеными статье.

Но и тут Лас-Гобас оказалась уникальной — штамм здешней оспы напоминал те, что обнаружили в Скандинавии, России и Германии в тот же период. А ведь до того считалось, что смертельное заболевание попало на Пиренейский полуостров с арабскими завоевателями. Выходит, по крайней мере один из путей распространения пандемии был не с востока.

Кем были люди, скрывавшиеся в Пиренейских горах? Этот главный вопрос остается открытым. На сегодняшний день у специалистов лишь одна версия: в пещерном городе проживала христианская община.

На это указывает наличие нескольких комнат, явно представляющих собой алтари. А замысловатое устройство быта — на высоте и вдали от глаз — служило надежной защитой от преследователей.