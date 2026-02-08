Рейтинг@Mail.ru
ГП призвала передать операторов систем бронирования авиабилетов государству
13:40 08.02.2026 (обновлено: 14:38 08.02.2026)
ГП призвала передать операторов систем бронирования авиабилетов государству
Генпрокуратура подала иск о передаче в собственность России операторов систем бронирования авиабилетов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных...
генеральная прокуратура рф
россия
россия
Новости
ru-RU
генеральная прокуратура рф, россия
Генеральная прокуратура РФ, Россия
ГП призвала передать операторов систем бронирования авиабилетов государству

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Генпрокуратура подала иск о передаче в собственность России операторов систем бронирования авиабилетов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В суд направлен иск об обращении в собственность государства компаний – операторов систем бронирования и взаиморасчетов на воздушном транспорте, взыскании в казну незаконно полученных доходов", — сказал собеседник агентства.
Ранее Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество частных собственников компании "Сирена-Трэвел" — разработчика системы бронирования билетов Leonardo. Предварительное слушание по иску назначено на 18 февраля.

Как рассказал источник агентства, разработчик нарушал закон о защите инфраструктуры, из-за возникших уязвимостей иностранные хакеры в 2023 году смогли атаковать систему бронирования.
"В ходе проверки установлено, что обеспечивающие предоставление критически значимых информационных услуг на воздушном транспорте АО "Сирена-Трэвел", АО "ТКП" и другие компании группы приобретены коррупционным путем, а также находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем", — добавил он.
В конце января в Leonardo также произошел глобальный сбой, после которого авиакомпании сообщали о приостановке предоставления услуг. Его причиной стали проблемы в сетевой инфраструктуре на стороне оператора системы — АО "Сирена-Трэвел".
Генеральная прокуратура РФРоссия
 
 
