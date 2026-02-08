https://ria.ru/20260208/isk-2073005695.html
ГП призвала передать операторов систем бронирования авиабилетов государству
ГП призвала передать операторов систем бронирования авиабилетов государству - РИА Новости, 08.02.2026
ГП призвала передать операторов систем бронирования авиабилетов государству
Генпрокуратура подала иск о передаче в собственность России операторов систем бронирования авиабилетов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T13:40:00+03:00
2026-02-08T13:40:00+03:00
2026-02-08T14:38:00+03:00
генеральная прокуратура рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071157999_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_76e274258ba9c672f24b5fe69465ab5d.jpg
https://ria.ru/20251124/shahlar-2057241036.html
https://ria.ru/20260206/milliarder-2072818835.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071157999_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c75c2ec3e278a1c0a61c7d132a5da9c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, россия
Генеральная прокуратура РФ, Россия
ГП призвала передать операторов систем бронирования авиабилетов государству
ГП предложила передать операторов систем бронирования авиабилетов государству
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Генпрокуратура подала иск о передаче в собственность России операторов систем бронирования авиабилетов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"В суд направлен иск об обращении в собственность государства компаний – операторов систем бронирования и взаиморасчетов на воздушном транспорте, взыскании в казну незаконно полученных доходов", — сказал собеседник агентства.
Ранее Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество частных собственников компании "Сирена-Трэвел" — разработчика системы бронирования билетов Leonardo. Предварительное слушание по иску назначено на 18 февраля.
Как рассказал источник агентства, разработчик нарушал закон о защите инфраструктуры, из-за возникших уязвимостей иностранные хакеры в 2023 году смогли атаковать систему бронирования.
«
"В ходе проверки установлено, что обеспечивающие предоставление критически значимых информационных услуг на воздушном транспорте АО "Сирена-Трэвел", АО "ТКП" и другие компании группы приобретены коррупционным путем, а также находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем", — добавил он.
В конце января в Leonardo также произошел глобальный сбой, после которого авиакомпании сообщали о приостановке предоставления услуг. Его причиной стали проблемы в сетевой инфраструктуре на стороне оператора системы — АО "Сирена-Трэвел".