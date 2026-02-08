https://ria.ru/20260208/iran-2073081677.html
В Иране несколько политиков задержали за поддержку протестующих, пишут СМИ
В Иране несколько политиков задержали за поддержку протестующих, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2026
В Иране несколько политиков задержали за поддержку протестующих, пишут СМИ
Власти Ирана задержали несколько политических деятелей из-за поддержки участников протестных акций в январе, их обвиняют в поддержке Израиля, США и... РИА Новости, 08.02.2026
В Иране несколько политиков задержали за поддержку протестующих, пишут СМИ
Fars: в Иране несколько политиков за поддержку протестующих в январе
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Власти Ирана задержали несколько политических деятелей из-за поддержки участников протестных акций в январе, их обвиняют в поддержке Израиля, США и "террористических действий", сообщило иранское агентство Fars
.
"Прокурор Тегерана
обвинил в совершении преступления членов политического и медийного течения, обелившего террористические действия (так власти Ирана
называют беспорядки – ред.) января и повлиявшего на безопасность страны", - написало агентство.
Оно также охарактеризовало политических деятелей как "поддерживавших" Израиль
и США
.
По данным агентства, речь может идти об еще недавней главе Фронта реформ Ирана Азар Мансури, бывшем замглавы МИД Ирана Мохсене Аминзаде, а также Ибрахиме Асгарзаде - политическом активисте, депутате парламента третьего созыва (1988-1992 гг.), который в начале политической карьеры также являлся одним из лидеров группы студентов Ирана, осуществлявшей захват посольства США в Тегеране в 1979 году.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.