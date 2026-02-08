Рейтинг@Mail.ru
В Иране несколько политиков задержали за поддержку протестующих, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:34 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/iran-2073081677.html
В Иране несколько политиков задержали за поддержку протестующих, пишут СМИ
В Иране несколько политиков задержали за поддержку протестующих, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2026
В Иране несколько политиков задержали за поддержку протестующих, пишут СМИ
Власти Ирана задержали несколько политических деятелей из-за поддержки участников протестных акций в январе, их обвиняют в поддержке Израиля, США и... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T23:34:00+03:00
2026-02-08T23:34:00+03:00
в мире
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
https://ria.ru/20260207/tramp-2072836404.html
https://ria.ru/20260206/bessent-2072588353.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша
В мире, Иран, США
В Иране несколько политиков задержали за поддержку протестующих, пишут СМИ

Fars: в Иране несколько политиков за поддержку протестующих в январе

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти Ирана задержали несколько политических деятелей из-за поддержки участников протестных акций в январе, их обвиняют в поддержке Израиля, США и "террористических действий", сообщило иранское агентство Fars.
"Прокурор Тегерана обвинил в совершении преступления членов политического и медийного течения, обелившего террористические действия (так власти Ирана называют беспорядки – ред.) января и повлиявшего на безопасность страны", - написало агентство.
Президент США Дональд Трамп беседует с представителями СМИ на борту Air Force One - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном
7 февраля, 03:46
Оно также охарактеризовало политических деятелей как "поддерживавших" Израиль и США.
По данным агентства, речь может идти об еще недавней главе Фронта реформ Ирана Азар Мансури, бывшем замглавы МИД Ирана Мохсене Аминзаде, а также Ибрахиме Асгарзаде - политическом активисте, депутате парламента третьего созыва (1988-1992 гг.), который в начале политической карьеры также являлся одним из лидеров группы студентов Ирана, осуществлявшей захват посольства США в Тегеране в 1979 году.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Глава министерства финансов США Скотт Бессент дает показания перед комитетом сената по экономике. 5 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Бессент признался, что США помогли вызвать массовые протесты в Иране
6 февраля, 02:22
 
В миреИранСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала