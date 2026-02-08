В Иране несколько политиков задержали за поддержку протестующих, пишут СМИ

По данным агентства, речь может идти об еще недавней главе Фронта реформ Ирана Азар Мансури, бывшем замглавы МИД Ирана Мохсене Аминзаде, а также Ибрахиме Асгарзаде - политическом активисте, депутате парламента третьего созыва (1988-1992 гг.), который в начале политической карьеры также являлся одним из лидеров группы студентов Ирана, осуществлявшей захват посольства США в Тегеране в 1979 году.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.