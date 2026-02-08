Рейтинг@Mail.ru
Иран может достичь соглашения с США по ядерной программе, заявил Аракчи - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 08.02.2026 (обновлено: 14:07 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/iran-2073003132.html
Иран может достичь соглашения с США по ядерной программе, заявил Аракчи
Иран может достичь соглашения с США по ядерной программе, заявил Аракчи - РИА Новости, 08.02.2026
Иран может достичь соглашения с США по ядерной программе, заявил Аракчи
Тегеран может достичь соглашения с США относительно разногласий по иранской ядерной программе вне зависимости от того, прямой или непрямой будет форма... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T13:12:00+03:00
2026-02-08T14:07:00+03:00
в мире
тегеран (город)
сша
аббас аракчи
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012067588_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_a8d813103f487d93278ebe8c523c0e20.jpg
https://ria.ru/20260208/arakchi-2073001692.html
https://ria.ru/20260208/iran-2073000300.html
https://ria.ru/20260207/arakchi-2072873389.html
тегеран (город)
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012067588_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_b78d416e1dff045a319d5cf0ed50fcb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тегеран (город), сша, аббас аракчи, иран
В мире, Тегеран (город), США, Аббас Аракчи, Иран
Иран может достичь соглашения с США по ядерной программе, заявил Аракчи

Аракчи: соглашение с США возможно как при прямых, так и при непрямых переговорах

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 8 фев - РИА Новости. Тегеран может достичь соглашения с США относительно разногласий по иранской ядерной программе вне зависимости от того, прямой или непрямой будет форма переговоров между сторонами, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
"Важен подход американской стороны. Если этот подход будет (подкреплен стремлением - ред.) достичь уважительного, справедливого и честного соглашения, основанного на взаимных интересах, то, на мой взгляд, существует возможность достижения соглашения как при прямых переговорах, так и при непрямых", - приводит слова министра агентство SNN.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Иран проинформировал Москву и Пекин о ходе переговоров с США, заявил Аракчи
Вчера, 13:01
По словам Аракчи, военные приготовления врагов в регионе Ближнего Востока не пугают Тегеран. Он уточнил, что иранская сторона предпочитает решать разногласия дипломатическим путем, однако готова к войне и обороне.
В пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что в состав американской делегации на переговорах с Ираном в Маскате вошел командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер. По данным издания, участие представителя Пентагона в дипломатических контактах высокого уровня не является типичной практикой, однако президент США Дональд Трамп в ряде случаев направлял старших военных руководителей для участия в переговорах.
Как сообщил агентству Рейтер иранский дипломатический источник, любое присутствие CENTCOM или каких-либо региональных военных чиновников может "поставить под угрозу процесс непрямых ядерных переговоров между Ираном и США" в Омане.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Аракчи прокомментировал новые санкции США против Ирана
Вчера, 12:52
В субботу глава МИД Ирана заявил телеканалу Al Jazeera, что Иран ответит нападением на американские базы в регионе Персидского залива в случае атаки со стороны США.
Ранее в оманском Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана по иранской ядерной программе. Встреча при посредничестве Омана состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Иран атакует базы США в Персидском заливе в случае нападения, заявил Аракчи
7 февраля, 11:49
 
В миреТегеран (город)СШААббас АракчиИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала