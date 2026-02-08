Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Архивное фото

Иран может достичь соглашения с США по ядерной программе, заявил Аракчи

ТЕГЕРАН, 8 фев - РИА Новости. Тегеран может достичь соглашения с США относительно разногласий по иранской ядерной программе вне зависимости от того, прямой или непрямой будет форма переговоров между сторонами, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

"Важен подход американской стороны. Если этот подход будет (подкреплен стремлением - ред.) достичь уважительного, справедливого и честного соглашения, основанного на взаимных интересах, то, на мой взгляд, существует возможность достижения соглашения как при прямых переговорах, так и при непрямых", - приводит слова министра агентство SNN

По словам Аракчи, военные приготовления врагов в регионе Ближнего Востока не пугают Тегеран. Он уточнил, что иранская сторона предпочитает решать разногласия дипломатическим путем, однако готова к войне и обороне.

В пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что в состав американской делегации на переговорах с Ираном в Маскате вошел командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер. По данным издания, участие представителя Пентагона в дипломатических контактах высокого уровня не является типичной практикой, однако президент США Дональд Трамп в ряде случаев направлял старших военных руководителей для участия в переговорах.

Как сообщил агентству Рейтер иранский дипломатический источник, любое присутствие CENTCOM или каких-либо региональных военных чиновников может "поставить под угрозу процесс непрямых ядерных переговоров между Ираном и США" в Омане.

В субботу глава МИД Ирана заявил телеканалу Al Jazeera, что Иран ответит нападением на американские базы в регионе Персидского залива в случае атаки со стороны США.

Ранее в оманском Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана по иранской ядерной программе. Встреча при посредничестве Омана состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.