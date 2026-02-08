Аракчи прокомментировал новые санкции США против Ирана

ТЕГЕРАН, 8 фев - РИА Новости. Введение США новых санкций против Ирана вызывает сомнение в серьезности американской стороны по отношению к переговорам с Тегераном по ядерной тематике, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
"Продолжение (введения Вашингтоном - ред.) ряда санкций (против Ирана - ред.) и некоторые действия (США - ред.) в военной сфере вызывают сомнения в серьезности и готовности другой стороны (США - ред.) к настоящим переговорам", - приводит слова министра его официальный Telegram-канал.
Слова министра прозвучали через пару дней после того, как в оманском Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана по иранской ядерной программе. Встреча при посредничестве Омана состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.