Аракчи прокомментировал новые санкции США против Ирана
12:52 08.02.2026 (обновлено: 12:54 08.02.2026)
Аракчи прокомментировал новые санкции США против Ирана
Аракчи прокомментировал новые санкции США против Ирана
Введение США новых санкций против Ирана вызывает сомнение в серьезности американской стороны по отношению к переговорам с Тегераном по ядерной тематике, заявил... РИА Новости, 08.02.2026
в мире, сша, иран, тегеран (город), аббас аракчи, дональд трамп
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Дональд Трамп
Аракчи прокомментировал новые санкции США против Ирана

Аракчи: санкционная политика США ставит под сомнение серьезность переговоров

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Ronald Zak
ТЕГЕРАН, 8 фев - РИА Новости. Введение США новых санкций против Ирана вызывает сомнение в серьезности американской стороны по отношению к переговорам с Тегераном по ядерной тематике, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
"Продолжение (введения Вашингтоном - ред.) ряда санкций (против Ирана - ред.) и некоторые действия (США - ред.) в военной сфере вызывают сомнения в серьезности и готовности другой стороны (США - ред.) к настоящим переговорам", - приводит слова министра его официальный Telegram-канал.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Иран настаивает на праве обогащать уран, заявил Аракчи
Вчера, 10:23
Слова министра прозвучали через пару дней после того, как в оманском Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана по иранской ядерной программе. Встреча при посредничестве Омана состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Иран атакует базы США в Персидском заливе в случае нападения, заявил Аракчи
7 февраля, 11:49
 
