Москва ожидает от Анкары учета интересов России по Украине, заявил Иванов

АНКАРА, 9 фев - РИА Новости. Москва ожидает от Анкары учёта интересов России в позиции по конфликту на Украине, заявил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.
"Многим на Западе не нравится конструктивное поступательное развитие российско-турецких отношений. Отсюда – незаконные санкции, прямой шантаж и даже угрозы. Такой инструментарий всем хорошо известен, и используется он не только против России. В свою очередь, Россия удовлетворена уровнем двустороннего сотрудничества с Турцией. При этом, конечно, можно было бы сделать большее. Во внешнеполитическом плане всегда ожидаем от Анкары учёта интересов России применительно к позиции по Украине", - сказал Иванов в интервью турецкой газете Nefes, оригинал заявлений на русском языке представила РИА Новости пресс-служба российского диппредставительства.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.