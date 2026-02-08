Рейтинг@Mail.ru
Москва ожидает от Анкары учета интересов России по Украине, заявил Иванов - РИА Новости, 08.02.2026
23:15 08.02.2026
Москва ожидает от Анкары учета интересов России по Украине, заявил Иванов
Москва ожидает от Анкары учета интересов России по Украине, заявил Иванов - РИА Новости, 08.02.2026
Москва ожидает от Анкары учета интересов России по Украине, заявил Иванов
Москва ожидает от Анкары учёта интересов России в позиции по конфликту на Украине, заявил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов. РИА Новости, 08.02.2026
в мире, россия, украина, турция
В мире, Россия, Украина, Турция
Москва ожидает от Анкары учета интересов России по Украине, заявил Иванов

Поверенный Иванов: Россия ожидает от Турции учета интересов Москвы по Украине

© Фото представлено пресс-службой Посольства РФ в Турции Временный поверенный в делах Российской Федерации в Турции Алексей Иванов
Временный поверенный в делах Российской Федерации в Турции Алексей Иванов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото представлено пресс-службой Посольства РФ в Турции
Временный поверенный в делах Российской Федерации в Турции Алексей Иванов. Архивное фото
АНКАРА, 9 фев - РИА Новости. Москва ожидает от Анкары учёта интересов России в позиции по конфликту на Украине, заявил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.
"Многим на Западе не нравится конструктивное поступательное развитие российско-турецких отношений. Отсюда – незаконные санкции, прямой шантаж и даже угрозы. Такой инструментарий всем хорошо известен, и используется он не только против России. В свою очередь, Россия удовлетворена уровнем двустороннего сотрудничества с Турцией. При этом, конечно, можно было бы сделать большее. Во внешнеполитическом плане всегда ожидаем от Анкары учёта интересов России применительно к позиции по Украине", - сказал Иванов в интервью турецкой газете Nefes, оригинал заявлений на русском языке представила РИА Новости пресс-служба российского диппредставительства.
Турция продолжает контакты с Москвой и Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта на Украине, окно возможностей для переговорного процесса сохраняется, сообщил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Москва и Анкара наладили координацию по Украине, заявил поверенный в Турции
