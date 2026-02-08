Мишустин рассказал о борьбе с инфляцией в России

https://ria.ru/20260208/inflyatsiya-2072998117.html
Правительство РФ сознательно приступало к борьбе с инфляцией определенными мерами в координации с Центробанком РФ, в результате показатель инфляции за год был... РИА Новости, 08.02.2026
экономика
россия
михаил мишустин
павел зарубин
россия
