В Индии выросло число пострадавших при обрушении здания
01:11 08.02.2026 (обновлено: 01:37 08.02.2026)
В Индии выросло число пострадавших при обрушении здания
Число пострадавших в результате обрушения здания в индийском городе Кота выросло до 13, два человека погибли, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные... РИА Новости, 08.02.2026
в мире
кота
индия
кота
индия
2026
В Индии выросло число пострадавших при обрушении здания

© РИА Новости / Идрис Мухамед
Скорая помощь в Индии
© РИА Новости / Идрис Мухамед
Перейти в медиабанк
Скорая помощь в Индии. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате обрушения здания в индийском городе Кота выросло до 13, два человека погибли, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
В субботу Синьхуа передало о восьми пострадавших. По данным журнала India Today, еще около 20 человек могли находиться под завалами.
"Минимум двое погибли, еще 13 пострадали при обрушении здания в субботу в Коте в западном индийском штате Раджастхан", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя местных властей.
Обрушение аттракциона с людьми в Индии - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Момент обрушения аттракциона в Индии попал на видео
