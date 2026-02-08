https://ria.ru/20260208/indiya-2072948214.html
В Индии выросло число пострадавших при обрушении здания
В Индии выросло число пострадавших при обрушении здания - РИА Новости, 08.02.2026
В Индии выросло число пострадавших при обрушении здания
Число пострадавших в результате обрушения здания в индийском городе Кота выросло до 13, два человека погибли, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T01:11:00+03:00
2026-02-08T01:11:00+03:00
2026-02-08T01:37:00+03:00
в мире
кота
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730198498_0:350:2958:2014_1920x0_80_0_0_3dcb4ecbb544c16830e772d0afb43524.jpg
https://ria.ru/20260207/attraktsion-2072935759.html
кота
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730198498_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_918a6096c81fa53e816d031e95b9f18e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кота, индия
В Индии выросло число пострадавших при обрушении здания
Число пострадавших при обрушении здания в Индии выросло до 13 человек