Во Львовской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии - РИА Новости, 08.02.2026
20:35 08.02.2026
Во Львовской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии
Графики аварийных отключений электроэнергии введены во Львовской области на западе Украины, сообщили в энергопоставляющей компании "Львовобэнерго". РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T20:35:00+03:00
2026-02-08T20:35:00+03:00
в мире
украина
львовская область
львов
дтэк
украина
львовская область
львов
в мире, украина, львовская область, львов, дтэк
В мире, Украина, Львовская область, Львов, ДТЭК
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенераторы на Украине во время отключения электроэнергии
Генераторы на Украине во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генераторы на Украине во время отключения электроэнергии. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Графики аварийных отключений электроэнергии введены во Львовской области на западе Украины, сообщили в энергопоставляющей компании "Львовобэнерго".
"Во Львове и области введены десять очередей графиков аварийных отключений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Львовоблэнерго".
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
В миреУкраинаЛьвовская областьЛьвовДТЭК
 
 
