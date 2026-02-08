https://ria.ru/20260208/grafiki-2073067593.html
Во Львовской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии
Графики аварийных отключений электроэнергии введены во Львовской области на западе Украины, сообщили в энергопоставляющей компании "Львовобэнерго". РИА Новости, 08.02.2026
Во Львовской области ввели десять очередей графиков аварийных отключений энергии