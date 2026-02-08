Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал сроки законодательного решения проблемы "Почты России"
09:22 08.02.2026 (обновлено: 10:31 08.02.2026)
Володин назвал сроки законодательного решения проблемы "Почты России"
Володин назвал сроки законодательного решения проблемы "Почты России"
почта россии
госдума рф
общество
россия
вячеслав володин
россия
почта россии, госдума рф, общество, россия, вячеслав володин
Почта России, Госдума РФ, Общество, Россия, Вячеслав Володин
Володин назвал сроки законодательного решения проблемы "Почты России"

Госдума намерена законодательно решить проблемы "Почты России" в весеннюю сессию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОтделение "Почты России"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Отделение "Почты России". Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Госдума и правительство договорились совместно работать над решением проблем "Почты России", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Проблем у "Почты России" накопилось много. Они носят комплексный характер. Обсуждали эти вопросы с заместителем председателя правительства Российской Федерации — руководителем аппарата правительства Дмитрием Юрьевичем Григоренко. Достигнута договорённость: совместно с правительством организовать работу по решению проблем "Почты России" и её развитию", — написал он.
Председатель ГД уточнил, что для этого создадут рабочую группу.
"Рассчитываем, что в течение весенней сессии выйдем на законодательные решения многих накопившихся проблем. Наша задача — чтобы "Почта России" была эффективно работающей компанией на всей территории нашей страны, предоставляющей качественные услуги гражданам независимо от места их проживания", — добавил Володин.

Он напомнил, что депутаты неоднократно поднимали вопросы, связанные с работой АО "Почта России". В частности он напомнил о жалобах россиян на закрытие отделений почты, а ее сотрудников — на низкие зарплаты и тяжелые условия труда.
Володин также сообщил, что в его канале на платформе MAX, где результаты более объективны из-за отсутствия накруток, проходит опрос по выявлению основных проблем "Почты России"..
В Госдуме предложили ввести сбор с банков на поддержку "Почты России"
30 января, 13:48
30 января, 13:48
 
Почта РоссииГосдума РФОбществоРоссияВячеслав Володин
 
 
