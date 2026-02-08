Володин назвал сроки законодательного решения проблемы "Почты России"

"Рассчитываем, что в течение весенней сессии выйдем на законодательные решения многих накопившихся проблем. Наша задача — чтобы "Почта России" была эффективно работающей компанией на всей территории нашей страны, предоставляющей качественные услуги гражданам независимо от места их проживания", — добавил Володин.

Он напомнил, что депутаты неоднократно поднимали вопросы, связанные с работой АО "Почта России". В частности он напомнил о жалобах россиян на закрытие отделений почты, а ее сотрудников — на низкие зарплаты и тяжелые условия труда.