Володин назвал сроки законодательного решения проблемы "Почты России"

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Госдума и правительство договорились совместно работать над решением проблем "Почты России", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Проблем у "Почты России" накопилось много. Они носят комплексный характер. Обсуждали эти вопросы с заместителем председателя правительства Российской Федерации — руководителем аппарата правительства Дмитрием Юрьевичем Григоренко. Достигнута договорённость: совместно с правительством организовать работу по решению проблем "Почты России" и её развитию", — написал он.
Председатель ГД уточнил, что для этого создадут рабочую группу.
"Рассчитываем, что в течение весенней сессии выйдем на законодательные решения многих накопившихся проблем. Наша задача — чтобы "Почта России" была эффективно работающей компанией на всей территории нашей страны, предоставляющей качественные услуги гражданам независимо от места их проживания", — добавил Володин.
Он напомнил, что депутаты неоднократно поднимали вопросы, связанные с работой АО "Почта России". В частности он напомнил о жалобах россиян на закрытие отделений почты, а ее сотрудников — на низкие зарплаты и тяжелые условия труда.
Володин также сообщил, что в его канале на платформе MAX, где результаты более объективны из-за отсутствия накруток, проходит опрос по выявлению основных проблем "Почты России"..