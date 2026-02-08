Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили запретить блокировку счетов больниц из-за долгов
В Госдуме предложили запретить блокировку счетов больниц из-за долгов
В Госдуме предложили запретить блокировку счетов больниц из-за долгов
Член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев предложил законодательно запретить блокировку счетов государственных медицинских учреждений, выполняющих РИА Новости, 08.02.2026
2026
В Госдуме предложили запретить блокировку счетов больниц из-за долгов

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев предложил законодательно запретить блокировку счетов государственных медицинских учреждений, выполняющих жизненно важные функции.
Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаю совместно проработать меры введения полного запрета на блокировку счетов государственных медицинских учреждений, выполняющих жизненно важные функции", - сказано в документе.
В обращении отмечается, что в настоящее время законодательство предусматривает возможность блокировки счетов медицинских учреждений в случае невыплаты ими налогов или других обязательных платежей. Как подчеркнул парламентарий, данная мера, призванная стимулировать соблюдение финансовой дисциплины, на практике приводит к крайне негативным последствиям, парализующим деятельность жизненно важных организаций.
"Блокировка счетов делает невозможной операционную деятельность больниц, поликлиник и других учреждений. Прекращается закупка медикаментов, расходных материалов, медицинского оборудования, оплата коммунальных услуг и заработной платы персонала. В конечном итоге от таких мер страдают граждане РФ, лишаясь доступа к своевременной и необходимой медицинской помощи. Невозможность получения лекарств или проведения процедур непосредственно угрожает жизни и здоровью пациентов", - поясняется в документе.
Хамзаев считает, что вместо блокировки счетов должны быть предусмотрены иные механизмы контроля и взыскания задолженностей, не влияющие на основную деятельность медицинских организаций: введение внешнего управления, штрафные санкции в отношении конкретных должностных лиц.
"Основная цель моего предложения - гарантировать непрерывность оказания медицинской помощи населению, исключив риски, связанные с финансовыми и административными ограничениями, которые непосредственно влияют на доступность и качество услуг здравоохранения", - заключается в письме.
