В Госдуме рассказали, когда домовые чаты в Мах станут обязательными
В Госдуме рассказали, когда домовые чаты в Мах станут обязательными - РИА Новости, 08.02.2026
В Госдуме рассказали, когда домовые чаты в Мах станут обязательными
Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max с 1... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T02:29:00+03:00
2026-02-08T02:29:00+03:00
2026-02-08T03:55:00+03:00
жкх
россия
александр якубовский
владимир путин
тсж
госдума рф
общество
мессенджер max
россия
В Госдуме рассказали, когда домовые чаты в Мах станут обязательными
РИА Новости: УК с 1 сентября обязаны будут обеспечить связь с жителями через Max
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max с 1 сентября 2026 года, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«
"С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в правила управления многоквартирными домами, которые касаются порядка взаимодействия управляющих компаний с жителями", — сказал он.
Парламентарий пояснил, что правительство внесло изменения в правила управления многоквартирными домами.
"Согласно им, управляющие компании, ТСЖ
и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max", — добавил Якубовский
.
Как подчеркнул собеседник агентства, речь идет о дополнительном канале связи. По его словам, личный прием, письменные обращения, телефон и другие способы взаимодействия сохраняются.
«
"Новый формат позволит направлять обращения в цифровом виде и получать на них документально зафиксированные ответы, что повышает прозрачность работы управляющих компаний и дисциплину при рассмотрении обращений граждан", — заключил депутат.
В декабре Госдума
приняла федеральный закон, предусматривающий использование многофункционального сервиса обмена информацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В конце того же месяца его подписал президент Владимир Путин
. В январе на основе этого документа правительство утвердило дополнительные критерии для посреднических цифровых платформ.
На 24 декабря число пользователей домовых чатов в Max достигло 4,88 миллиона человек.