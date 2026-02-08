Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, когда домовые чаты в Мах станут обязательными - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 08.02.2026 (обновлено: 03:55 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/gosduma-2072952281.html
В Госдуме рассказали, когда домовые чаты в Мах станут обязательными
В Госдуме рассказали, когда домовые чаты в Мах станут обязательными - РИА Новости, 08.02.2026
В Госдуме рассказали, когда домовые чаты в Мах станут обязательными
Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max с 1... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T02:29:00+03:00
2026-02-08T03:55:00+03:00
жкх
россия
александр якубовский
владимир путин
тсж
госдума рф
общество
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072771715_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_152c0d5e50d3df405c0942b554aa62f0.jpg
https://ria.ru/20260122/zhaloby-2069466538.html
https://ria.ru/20260118/zhkkh-2068567961.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072771715_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7fbfaa6c8d1fba5dd94e645a99ca0691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, россия, александр якубовский, владимир путин, тсж, госдума рф, общество, мессенджер max
ЖКХ, Россия, Александр Якубовский, Владимир Путин, ТСЖ, Госдума РФ, Общество, Мессенджер Max
В Госдуме рассказали, когда домовые чаты в Мах станут обязательными

РИА Новости: УК с 1 сентября обязаны будут обеспечить связь с жителями через Max

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max с 1 сентября 2026 года, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
«
"С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в правила управления многоквартирными домами, которые касаются порядка взаимодействия управляющих компаний с жителями", — сказал он.
Парламентарий пояснил, что правительство внесло изменения в правила управления многоквартирными домами.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Депутат Госдумы рассказал, когда можно жаловаться в Госжилинспекцию
22 января, 04:03
"Согласно им, управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max", — добавил Якубовский.
Как подчеркнул собеседник агентства, речь идет о дополнительном канале связи. По его словам, личный прием, письменные обращения, телефон и другие способы взаимодействия сохраняются.
«

"Новый формат позволит направлять обращения в цифровом виде и получать на них документально зафиксированные ответы, что повышает прозрачность работы управляющих компаний и дисциплину при рассмотрении обращений граждан", — заключил депутат.

В декабре Госдума приняла федеральный закон, предусматривающий использование многофункционального сервиса обмена информацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В конце того же месяца его подписал президент Владимир Путин. В январе на основе этого документа правительство утвердило дополнительные критерии для посреднических цифровых платформ.
На 24 декабря число пользователей домовых чатов в Max достигло 4,88 миллиона человек.
Денежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В СФ предложили снижать плату за коммуналку при неполном оказании услуг ЖКХ
18 января, 04:39
 
ЖКХРоссияАлександр ЯкубовскийВладимир ПутинТСЖГосдума РФОбществоМессенджер Max
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала