В Госдуме рассказали, когда домовые чаты в Мах станут обязательными

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max с 1 сентября 2026 года, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

« "С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в правила управления многоквартирными домами, которые касаются порядка взаимодействия управляющих компаний с жителями", — сказал он.

Парламентарий пояснил, что правительство внесло изменения в правила управления многоквартирными домами.

"Согласно им, управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max", — добавил Якубовский

Как подчеркнул собеседник агентства, речь идет о дополнительном канале связи. По его словам, личный прием, письменные обращения, телефон и другие способы взаимодействия сохраняются.

« "Новый формат позволит направлять обращения в цифровом виде и получать на них документально зафиксированные ответы, что повышает прозрачность работы управляющих компаний и дисциплину при рассмотрении обращений граждан", — заключил депутат.

В декабре Госдума приняла федеральный закон, предусматривающий использование многофункционального сервиса обмена информацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В конце того же месяца его подписал президент Владимир Путин . В январе на основе этого документа правительство утвердило дополнительные критерии для посреднических цифровых платформ.