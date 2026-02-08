Рейтинг@Mail.ru
Год "Казань – культурная столица исламского мира" презентован в Джидде
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
22:32 08.02.2026
Год "Казань – культурная столица исламского мира" презентован в Джидде
Год "Казань – культурная столица исламского мира" презентован в Джидде - РИА Новости, 08.02.2026
Год "Казань – культурная столица исламского мира" презентован в Джидде
Презентация года "Казань – культурная столица исламского мира" состоялась в Джидде в воскресенье с участием главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщает... РИА Новости, 08.02.2026
республика татарстан
https://ria.ru/20260201/forum-2071544970.html
Республика Татарстан
Год "Казань – культурная столица исламского мира" презентован в Джидде

В Джидде презентовали год "Казань – культурная столица исламского мира"

Вид на улицы Старо-Татарской слободы и мечеть аль-Марджани в Казани
Вид на улицы Старо-Татарской слободы и мечеть аль-Марджани в Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 8 фев – РИА Новости. Презентация года "Казань – культурная столица исламского мира" состоялась в Джидде в воскресенье с участием главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба главы российского региона.
"В Джидде состоялась презентация года "Казань – культурная столица исламского мира"… Рустам Минниханов выразил особую признательность Исламской организации по образованию, науке и культуре ИСЕСКО и Организации исламского сотрудничества за присвоение Казани этого высокого звания", - говорится в сообщении.
Минниханов напомнил, что сегодня в России проживает более 20 миллионов мусульман, свыше 2 миллионов из них - в Татарстане. Он поблагодарил за поддержку укрепления дружбы и взаимопонимания между Российской Федерацией и исламским миром.
"Сегодня наша страна активно развивает всесторонние отношения с мусульманскими государствами, имеет весомый авторитет и признание в исламском мире. Татарстан, как часть многонациональной России, гордится и дорожит возможностью вносить свой вклад в гармоничное укрепление этих отношений", - отметил глава Татарстана.
Официальное открытие года "Казань – культурная столица исламского мира" пройдет 14 мая в рамках международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum". В программе года запланировано проведение множества разнообразных мероприятий, которые призваны ознакомить мир с богатой историей, многонациональной культурой и традициями, а также современным развитием Татарстана и его столицы Казани.
Казань получила статус культурной столицы исламского мира на 13-й конференции министров культуры стран Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), состоявшейся 12-13 февраля 2025 года в Джидде в Саудовской Аравии. Культурная столица исламского мира определяется ежегодно.
Портфель - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
KazanForum-2026 начал прием заявок на участие
1 февраля, 13:46
 
Республика Татарстан
 
 
