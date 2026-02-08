Вид на улицы Старо-Татарской слободы и мечеть аль-Марджани в Казани. Архивное фото

Год "Казань – культурная столица исламского мира" презентован в Джидде

КАЗАНЬ, 8 фев – РИА Новости. Презентация года "Казань – культурная столица исламского мира" состоялась в Джидде в воскресенье с участием главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба главы российского региона.

"В Джидде состоялась презентация года "Казань – культурная столица исламского мира"… Рустам Минниханов выразил особую признательность Исламской организации по образованию, науке и культуре ИСЕСКО и Организации исламского сотрудничества за присвоение Казани этого высокого звания", - говорится в сообщении.

Минниханов напомнил, что сегодня в России проживает более 20 миллионов мусульман, свыше 2 миллионов из них - в Татарстане. Он поблагодарил за поддержку укрепления дружбы и взаимопонимания между Российской Федерацией и исламским миром.

"Сегодня наша страна активно развивает всесторонние отношения с мусульманскими государствами, имеет весомый авторитет и признание в исламском мире. Татарстан, как часть многонациональной России, гордится и дорожит возможностью вносить свой вклад в гармоничное укрепление этих отношений", - отметил глава Татарстана.

Официальное открытие года "Казань – культурная столица исламского мира" пройдет 14 мая в рамках международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum". В программе года запланировано проведение множества разнообразных мероприятий, которые призваны ознакомить мир с богатой историей, многонациональной культурой и традициями, а также современным развитием Татарстана и его столицы Казани.