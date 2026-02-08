https://ria.ru/20260208/glushkovka-2072998800.html
Бойцы "Запада" установили контроль над Глушковкой в Харьковской области
Армия России установила контроль над Глушковкой в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T12:38:00+03:00
2026-02-08T12:38:00+03:00
2026-02-08T13:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
харьковская область
2026
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Запада" установили контроль над Глушковкой в Харьковской области
ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Глушковка в Харьковской области