Бойцы "Запада" установили контроль над Глушковкой в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 08.02.2026 (обновлено: 13:43 08.02.2026)
Бойцы "Запада" установили контроль над Глушковкой в Харьковской области
Бойцы "Запада" установили контроль над Глушковкой в Харьковской области
Армия России установила контроль над Глушковкой в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Запада" установили контроль над Глушковкой в Харьковской области

ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Глушковка в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Армия России установила контроль над Глушковкой в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Запад" установлен контроль над населенным пунктом Глушковка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Глушковку в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили Глушковку в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Глушковку в Харьковской области
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Россия
Харьковская область
Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы РФ
 
 
