17:49 08.02.2026
В Германии потребовали закрыть офис службы иммиграционного контроля США
В Германии потребовали закрыть офис службы иммиграционного контроля США

Левая партия Германии призвала закрыть офис ICE и выслать всех сотрудников

БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. В Левой партии Германии потребовали закрыть германский офис и выслать находящихся в стране сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), сообщает издание Bild.
По информации газеты, ICE уже много лет имеет своё представительство во Франкфурте-на-Майне, подобные подразделения существуют также и в других европейских странах.
Сотрудник иммиграционной полиции в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
ICE расширяет полномочия сотрудников, пишут СМИ
31 января, 04:24
"Если подтвердится, что сотрудники ICE действительно работают и у нас, то федеральное правительство должно немедленно выслать их из страны и наложить на них запрет на въезд", - заявил газете исполнительный директор Левой партии Германии Янис Элинг.
Отмечается, что офис во Франкфурте относится к подразделению ICE под названием Homeland Security Investigation (HSI), которое борется с торговлей людьми, контрабандой оружия, киберпреступностью и финансовыми преступлениями. Также данное подразделение занимается депортациями из США в Германию.
Сотрудники не действуют самостоятельно, а находятся во взаимодействии с немецкой полицией и органами юстиции и привлекаются к работе тогда, когда речь идёт о нарушениях иммиграционного законодательства США.
В январе в США начался массовый рейд против нелегальных мигрантов в Миннесоте, который привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий, что спровоцировало еще более агрессивную волну протестов в штате и критике со стороны ряда политических сил в Европе.
Сотрудник иммиграционной полиции в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Бэтмен" раскритиковал совет города в США за сотрудничество с ICE
29 января, 21:55
 
В миреГерманияСШАФранкфурт-на-МайнеЛевая (партия)
 
 
