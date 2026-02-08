Рейтинг@Mail.ru
В Геленджике идет отражение атаки беспилотников - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 08.02.2026 (обновлено: 22:23 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/gelendzhik-2073017485.html
В Геленджике идет отражение атаки беспилотников
В Геленджике идет отражение атаки беспилотников - РИА Новости, 08.02.2026
В Геленджике идет отражение атаки беспилотников
Сирены системы оповещения работают в Геленджике, идет отражение атаки беспилотников, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на мэра города. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T15:10:00+03:00
2026-02-08T22:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
геленджик
краснодарский край
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128296_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_cd3b1df9fb4535140412ef2c023f6bd8.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
геленджик
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128296_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_745deab6f333ce46a3c071286442dff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геленджик, краснодарский край, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Геленджик, Краснодарский край, Безопасность
В Геленджике идет отражение атаки беспилотников

Сирены системы оповещения об атаке беспилотников включили в Геленджике

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 8 фев – РИА Новости. Сирены системы оповещения работают в Геленджике, идет отражение атаки беспилотников, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на мэра города.
"В Геленджике включили сирены системы оповещения. Идет отражение атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГеленджикКраснодарский крайБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала