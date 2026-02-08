https://ria.ru/20260208/gelendzhik-2073017485.html
В Геленджике идет отражение атаки беспилотников
В Геленджике идет отражение атаки беспилотников - РИА Новости, 08.02.2026
В Геленджике идет отражение атаки беспилотников
Сирены системы оповещения работают в Геленджике, идет отражение атаки беспилотников, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на мэра города. РИА Новости, 08.02.2026
