Рейтинг@Mail.ru
В отношении покончившей с собой Галицкой было возбуждено дело о клевете - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 08.02.2026 (обновлено: 23:39 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/galitskaya-2073066937.html
В отношении покончившей с собой Галицкой было возбуждено дело о клевете
В отношении покончившей с собой Галицкой было возбуждено дело о клевете - РИА Новости, 08.02.2026
В отношении покончившей с собой Галицкой было возбуждено дело о клевете
Уголовное дело о клевете было возбуждено в отношении покончившей с собой в подмосковном ИВС Алии Галицкой, сообщила РИА Новости адвокат бывшего члена совета... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T20:27:00+03:00
2026-02-08T23:39:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
истра
александр галицкий
альфа-банк
истринский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072748750_0:0:2445:1375_1920x0_80_0_0_1f0272bd8f44fd8600a55e5e87fc41d2.jpg
https://ria.ru/20260208/sud-2073043339.html
https://ria.ru/20260208/galitskaja-2073022943.html
россия
московская область (подмосковье)
истра
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072748750_0:0:1833:1375_1920x0_80_0_0_3d8d0c72706809286648152ee905228b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), истра, александр галицкий, альфа-банк, истринский городской суд
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Истра, Александр Галицкий, Альфа-банк, Истринский городской суд
В отношении покончившей с собой Галицкой было возбуждено дело о клевете

Бутырина: в отношении совершившей суицид Галицкой было возбуждено дело о клевете

© Пресс-служба судов общей юрисдикции Московской областиАлия Галицкая в Истринском городском суде. Кадр видео
Алия Галицкая в Истринском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области
Алия Галицкая в Истринском городском суде. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Уголовное дело о клевете было возбуждено в отношении покончившей с собой в подмосковном ИВС Алии Галицкой, сообщила РИА Новости адвокат бывшего члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого Анна Бутырина.
"Двадцать шестого декабря 2025 года в отношении Галицкой Алии, его сожительницы, было возбуждено уголовное дело о клевете (часть пятая статьи 128.1 УК России) за распространение в отношении Галицкого заведомо ложных сведений", — рассказала собеседница агентства.
Алия Галицкая в Истринском городском суде - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Суд в США назвал брак Галицкого с покончившей жизнь в ИВС недействительным
Вчера, 17:48
Истринский городской суд Московской области 6 февраля арестовал Алию Галицкую до 3 апреля по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа. Сегодня стало известно, что она покончила с собой в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре.
Из документов, находящихся в распоряжении РИА Новости, следует, что американский суд в Неваде вынес решение о признании недействительным брака супругов в ноябре 2025 года. Ранее в суд были представлены свидетельство о регистрации брака Галицких от 10 мая 2010 года на территории США, а также решение Верховного суда Калифорнии о расторжении брака, подписанное 13 марта 2025 года.
Полицейские - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Полиция начала проверку после смерти в изоляторе экс-жены Галицкого
Вчера, 15:56
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ИстраАлександр ГалицкийАльфа-банкИстринский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала