https://ria.ru/20260208/galitskaya-2073066937.html
В отношении покончившей с собой Галицкой было возбуждено дело о клевете
В отношении покончившей с собой Галицкой было возбуждено дело о клевете - РИА Новости, 08.02.2026
В отношении покончившей с собой Галицкой было возбуждено дело о клевете
Уголовное дело о клевете было возбуждено в отношении покончившей с собой в подмосковном ИВС Алии Галицкой, сообщила РИА Новости адвокат бывшего члена совета... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T20:27:00+03:00
2026-02-08T20:27:00+03:00
2026-02-08T23:39:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
истра
александр галицкий
альфа-банк
истринский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072748750_0:0:2445:1375_1920x0_80_0_0_1f0272bd8f44fd8600a55e5e87fc41d2.jpg
https://ria.ru/20260208/sud-2073043339.html
https://ria.ru/20260208/galitskaja-2073022943.html
россия
московская область (подмосковье)
истра
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072748750_0:0:1833:1375_1920x0_80_0_0_3d8d0c72706809286648152ee905228b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), истра, александр галицкий, альфа-банк, истринский городской суд
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Истра, Александр Галицкий, Альфа-банк, Истринский городской суд
В отношении покончившей с собой Галицкой было возбуждено дело о клевете
Бутырина: в отношении совершившей суицид Галицкой было возбуждено дело о клевете