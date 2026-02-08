В отношении покончившей с собой Галицкой было возбуждено дело о клевете

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Уголовное дело о клевете было возбуждено в отношении покончившей с собой в подмосковном ИВС Алии Галицкой, сообщила РИА Новости адвокат бывшего члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого Анна Бутырина.