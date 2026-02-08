Экс-жена Галицкого покончила с собой в изоляторе в Истре, заявила Меркачева

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Экс-супруга бывшего члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого Алия совершила суицид в изоляторе временного содержания в Подмосковье, заявила член СПЧ Ева Меркачева.

« "Бывшая жена бизнесмена Алия Галицкая покончила с собой. Но не в СИЗО, а в ИВС Истры, — написала она в Telegram-канале.

Незадолго до этого пресс-бюро ФСИН сообщило, что суицидов в следственных изоляторах региона не происходило.

Меркачева рассказала, что Галицкая была в камере одна, она оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа. Как отметила член СПЧ в беседе с РИА Новости, женщина до самоубийства заявляла, что на нее оказывают давление. Полиция начала проверку.

В пятницу источник сообщил, что Истринский суд Московской области арестовал Галицкую по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, а Пресненский районный суд Москвы рассматривает иск о разделе имущества экс-супругов.

На недвижимость Галицкого по иску наложили арест. Кадастровая стоимость имущества оценивается в 435 миллионов рублей. В действительности же рыночная цена может превышать один миллиард 200 миллионов рублей. По делу назначили экспертизу, в рамках которой установят рыночную стоимость.

Среди арестованного имущества — квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе, а также квартира в клубном доме "Тургенев" с местом на парковке на Сретенке в центре Москвы.