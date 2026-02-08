Полиция начала проверку после смерти в изоляторе экс-жены Галицкого

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Полиция начала проверку после обнаружения тела женщины, задержанной по обвинению в вымогательстве, в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о бывшей жене экс-члена совета директоров " Альфа-банка Александра Галицкого Алие Галицкой.

"Седьмого февраля в изоляторе временного содержания ОМВД России "Истринский" находилась задержанная по обвинению в вымогательстве местная жительница 1979 года рождения. При обходе камер сотрудниками полиции обнаружена подозреваемая без видимых признаков жизни. Незамедлительно была вызвана бригада медиков, которые по прибытии констатировали ее смерть. Полиция проводит проверку по данному факту", - сказали в пресс-службе.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что Галицкая покончила с собой не в СИЗО, а в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре , добавив, что Галицкая была в камере одна и оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа.

Истринский городской суд Московской области 6 февраля арестовал Алию Галицкую до 3 апреля по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа. В начале октября 2025 года Галицкая обратилась в Пресненский суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого имущества.

Пресненский суд Москвы наложил арест на недвижимость Галицкого по иску его бывшей супруги о разделе совместно нажитого имущества только в России . Кадастровая стоимость имущества оценивается в 435 миллионов рублей. В действительности же рыночная цена может превышать 1 миллиард 200 миллионов рублей. По делу назначена экспертиза, в рамках которой будет установлена рыночная стоимость.

Среди арестованного имущества указывается квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе, а также квартира в клубном доме "Тургенев" с местом на парковке на Сретенке в центре Москвы.