Рейтинг@Mail.ru
Полиция начала проверку после смерти в изоляторе экс-жены Галицкого - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/galitskaja-2073022943.html
Полиция начала проверку после смерти в изоляторе экс-жены Галицкого
Полиция начала проверку после смерти в изоляторе экс-жены Галицкого - РИА Новости, 08.02.2026
Полиция начала проверку после смерти в изоляторе экс-жены Галицкого
Полиция начала проверку после обнаружения тела женщины, задержанной по обвинению в вымогательстве, в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре,... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T15:56:00+03:00
2026-02-08T15:56:00+03:00
происшествия
россия
москва
истра
александр галицкий
ева меркачева
альфа-банк
истринский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96744/33/967443385_0:96:2264:1370_1920x0_80_0_0_060615a85aec11d05ddb519cf5cc7bd8.jpg
https://ria.ru/20260206/arest-2072746701.html
https://ria.ru/20251107/sud-2053525796.html
https://ria.ru/20260208/fsin-2073010278.html
россия
москва
истра
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96744/33/967443385_156:0:2109:1465_1920x0_80_0_0_cdf198093ab15f42e0724a1d92b033fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, истра, александр галицкий, ева меркачева, альфа-банк, истринский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Истра, Александр Галицкий, Ева Меркачева, Альфа-банк, Истринский городской суд
Полиция начала проверку после смерти в изоляторе экс-жены Галицкого

Полиция начала проверку после смерти экс-жены Галицкого Алии в изоляторе в Истре

© РИА Новости / Алексей ФилипповПолицейские
Полицейские - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Полиция начала проверку после обнаружения тела женщины, задержанной по обвинению в вымогательстве, в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о бывшей жене экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого Алие Галицкой.
Алия Галицкая в Истринском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Источник: бывшую жену экс-топ-менеджера Альфа-Банка Галицкого арестовали
6 февраля, 17:06
"Седьмого февраля в изоляторе временного содержания ОМВД России "Истринский" находилась задержанная по обвинению в вымогательстве местная жительница 1979 года рождения. При обходе камер сотрудниками полиции обнаружена подозреваемая без видимых признаков жизни. Незамедлительно была вызвана бригада медиков, которые по прибытии констатировали ее смерть. Полиция проводит проверку по данному факту", - сказали в пресс-службе.
Ранее член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что Галицкая покончила с собой не в СИЗО, а в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре, добавив, что Галицкая была в камере одна и оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа.
Истринский городской суд Московской области 6 февраля арестовал Алию Галицкую до 3 апреля по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа. В начале октября 2025 года Галицкая обратилась в Пресненский суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого имущества.
Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Бывший топ-менеджер Альфа-банка Галицкий заявил, что не был женат
7 ноября 2025, 18:28
Пресненский суд Москвы наложил арест на недвижимость Галицкого по иску его бывшей супруги о разделе совместно нажитого имущества только в России. Кадастровая стоимость имущества оценивается в 435 миллионов рублей. В действительности же рыночная цена может превышать 1 миллиард 200 миллионов рублей. По делу назначена экспертиза, в рамках которой будет установлена рыночная стоимость.
Среди арестованного имущества указывается квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе, а также квартира в клубном доме "Тургенев" с местом на парковке на Сретенке в центре Москвы.
Галицкий был членом совета директоров "Альфа-банка", однако, согласно официальной информации пресс-службы кредитной организации, весной вышел из состава совета директоров вместе с недавно арестованным по делу о взятке IT-предпринимателем Сергеем Мацоцким.
Алия Галицкая в Истринском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
ФСИН прокомментировала сообщения о суициде экс-жены бизнесмена Галицкого
Вчера, 14:11
 
ПроисшествияРоссияМоскваИстраАлександр ГалицкийЕва МеркачеваАльфа-банкИстринский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала